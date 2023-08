Scuola alberghiera: cosa si studia e quali sono gli sbocchi professionali

La scuola alberghiera è un istituto pubblico o privato che prevede un percorso formativo della durata minima di 3 anni e massima di 5. Alla fine del triennio si consegue un diploma professionale che consente già di affacciarsi sul mondo del lavoro. E’ inoltre possibile proseguire il percorso di studi per altri due anni e conseguire un diploma di maturità con qualifica di tecnico dei servizi turistici o di tecnico dei servizi di ristorazione.

Materie di studio

Occupiamoci ora delle materie di studio previste negli istituti alberghieri, partendo dalle discipline tradizionali: italiano, matematica e fisica, storia, geografia, inglese e altra lingua straniera, economia e diritto, educazione fisica, religione. Troviamo poi materie specialistiche: scienza degli alimenti, nutrizionistica, servizi di accoglienza, laboratori tecnici, gestione delle aziende di ristorazione, economia e tecnica dell’azienda turistica, diritto riguardante la materia del turismo e della ristorazione. Il percorso formativo prevede inoltre la partecipazione a stage presso ristoranti, pasticcerie, alberghi, agenzie di viaggio o in altre strutture. Infine il conseguimento del diploma professionale quinquennale consente di iscriversi alle facoltà universitarie come Economia del Turismo o Ingegneria Gestionale. Non mancano infine corsi di alta formazione che consentono di acquisire competenze specifiche nei vari campi d’interesse.

Gli sbocchi professionali

Terminiamo il nostro viaggio nel mondo delle scuole alberghiere occupandoci degli sbocchi professionali, ad esempio:

- chef e cuochi

- maître e responsabili di sala

- sommelier

- camerieri

- barman

- pasticceri

- responsabili di mense aziendali e scolastiche

food and beverage manager

Elenchiamo, inoltre, altre professioni come:

- portiere

- receptionist

- hostess/steward fieristici

- tour operator

- guida turistica

- animatore

- manager di agenzia di viaggi

RAINERI MARCORA DI PIACENZA: OFFERTA FORMATIVA

Istituto Tecnico Agrario:

- Viticoltura ed Enologia

- Gestione ambiente e territorio

- Produzioni e trasformazioni

Istituto Professionale Alberghiero:

- Accoglienza turistica

- Servizi di sala e vendita

- Enogastronomia, opzione Prodotti dolciari artigianali ed industriali

- Enogastronomia

Istituto Professionale Agricoltura:

- Diploma Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (quinquennio) - Sede di Cortemaggiore

- Oper. agroalimentare (triennio) Diploma servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale(quinquennio) - Sede Castel San Giovanni

- Oper. agricolo (triennio)- Diploma servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale(quinquennio) - Sede Piacenza