Nuova perturbazione tra stasera e domani con venti in rinforzo

La perturbazione atlantica che ieri ha attraversato la nostra penisola sta abbandonando anche le estreme regioni meridionali. Le veloci correnti occidentali che soffiano ad alta quota apportano temporaneamente masse d’aria meno umide e ancora miti, ma già entro sera un altro sistema perturbato in arrivo dalla Francia si affaccerà sull’Italia. Anche questa nuova perturbazione sarà veloce ed entro la fine di venerdì avrà oltrepassato l’Italia, dopo aver dato origine a piogge soprattutto sul lato occidentale della penisola. Durante il weekend assisteremo probabilmente alla formazione di una profonda area di bassa pressione sul Mediterraneo centro occidentale - affermano i meteorologi di Meteo Expert -, con effetti in termini di precipitazioni principalmente sulle regioni centro-meridionali; gradualmente affluirà anche aria più fredda a iniziare dal Centronord.

In Emilia-Romagna e nelle provincie di Piacenza, Parma, Reggio, Modena e Bologna, dalle 12 del 17 novembre allerta gialla per vento. Dalle ore serali di giovedì 17 novembre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulle aree montane di crinale centro-occidentali. Per la giornata del 18 novembre allerta gialla per vento per le province di Parma, Reggio, Modena, Bologna, Forlì Cesena e Rimini. Nelle ore notturne e fino al primo mattino di venerdì 18 novembre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulle aree montane di crinale centro-orientali.

Le previsioni per i prossimi giorni secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per abato 19 novembre: al Nord scarsa nuvolosità con ampie schiarite a eccezione delle aree lungo il corso del Po per formazione di nebbie al primo mattino, in successivo sollevamento con formazione di nubi sparse e qualche addensamento nuvoloso più esteso sulle restanti aree di Veneto ed Emilia-Romagna. Domenica 20 novembre ampi rasserenamenti al Settentrione fino al pomeriggio a parte una parziale copertura nuvolosa sulla Romagna. Seguirà un parziale aumento della nuvolosità nel corso della serata sulle aree confinali occidentali e sul Triveneto.