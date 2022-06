Niente tregua: a Piacenza settimana con afa e temperature alle stelle

Niente tregua: a Piacenza afa e temperature alle stelle per tutta la settimana. Nessun refrigerio consistente è atteso a breve sul territorio locale, che già da diversi giorni fa i conti con gli effetti dell’alta pressione. Da oggi, lunedì 20 giugno, fino a domenica 26 giugno, secondo le previsioni di 3BMeteo, sole e caldo resteranno stabili sulla nostra provincia, accompagnati da ulteriori picchi della colonnina di mercurio. La giornata più calda venerdì 24 giugno, con massima di 37 gradi e minima di 22 gradi: poi lieve discesa nel week end.

Qualche temporale solo su parte del Nord – «Se al Centro Sud il Sole resterà protagonista per tutta la settimana, salvo qualche locale piovasco sabato sull’alta Toscana, al Nord qualche temporale sarà possibile» osserva Manuel Mazzoleni, di 3BMeteo. «Nel dettaglio tra il tardo pomeriggio e la serata di martedì, così come nella prima parte di mercoledì, i temporali interesseranno Alpi, Prealpi, localmente pedemontane e vicine pianure. Poi a seguire un nuovo impulso instabile è atteso tra venerdì e sabato, con altri rovesci e temporali sui rilievi ma localmente anche su Val Padana e Liguria, e un lieve calo delle temperature. Stante i forti contrasti termici i temporali potrebbero localmente risultare intensi, con rischio grandinate puntuali e colpi di vento improvvisi. Va precisato che questi temporali, localizzati e improvvisi, non andranno a risolvere la crisi idrica in atto. Per questo servirebbero le estese e produttive perturbazioni atlantiche».