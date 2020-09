Affluenza, alle 19 nel Piacentino ha votato il 29,9%

Affluenza: alle 19 per il Referendum Costituzionale nel Piacentino ha votato il 29,90, terz'ultimo dato più basso in Regione (dietro Parma 29,59%) e Rimini (29,08%). In città ha votato il 29,58%. Il dato più alto a Ferriere (il 54%), ma la spinta è dettata ovviamente dalla concomitanza con il voto per le Comunali (unico comune piacentino al voto).

Alle Comunali di Ferriere ha votato il 36,99% alle 19. Il divario tra le Comunali e il Referendum nel paese dell'Alta Valnure si spiega con il voto ai residenti all'estero. Per quanto riguarda il Referendum i numerosi emigrati di Ferriere (soprattutto in Francia) possono votare a distanza. Alle Comunali questo tipo di voto non è possibile e perciò abbassa l'affluenza complessiva della consultazione.

