Albertini: «Ora più che mai il voto conta per garantire lo sviluppo di Alta Val Tidone»

«Penso, anzi sono certo, che i cittadini di Alta Val Tidone abbiano compreso l’importanza del voto di domenica 14 e lunedì 15, decisivo per garantire la tutela della nostra comunità e lo sviluppo di questo meraviglioso territorio e offriranno una grande lezione di democrazia recandosi compatti alle urne».

Franco Albertini ripete ancora una volta a chiare lettere, anche nell’ultimo appuntamento pubblico a Trevozzo, affiancato dagli ospiti d’onore, gli onorevoli Giulio Tremonti e Tommaso Foti di Fratelli d’Italia, il messaggio che ha accompagnato questo mese di campagna elettorale: «nonostante ci sia una sola lista, Radici e Futuro, e un solo candidato sindaco, il sottoscritto, il risultato non è affatto scontato. Occorre raggiungere il quorum previsto dalla legge, quindi chiedo a tutti di andare a votare domenica e lunedì».

Il non raggiungimento del quorum, ricorda, infatti, «imporrebbe il commissariamento del Comune di Alta Val Tidone, con una figura esterna, senza radici né conoscenza del territorio, chiamata a svolgere l’ordinaria amministrazione. E questo bloccherebbe di fatto molti dei progetti che abbiamo iniziato e portato avanti in questi anni e che servono al nostro territorio e alla sua crescita».

Franco Albertini, accompagnato come sempre dai candidati consiglieri della lista Radici e Futuro, ha ripercorso così i principali risultati raggiunti nei cinque anni di mandato, a partire proprio dal luogo dove si è tenuto l’incontro, il tendone del riqualificato centro sportivo di Trevozzo intitolato a Gianni Fuso Nerini, e gli obiettivi per il prossimo, certo – ha detto - «che l’esperienza di questi anni e il confronto continuo con i cittadini, siano e saranno fondamentali per fare ancora meglio per la nostra comunità e il nostro territorio». Non solo lavori pubblici, con il richiamo al già progettato nuovo plesso scolastico di Trevozzo, ma anche sanità, con l’inaugurato da poco Punto Salute, agroalimentare, sviluppo economico e marketing territoriale sono alcuni dei tanti i temi trattati nel corso della partecipata serata.

«Cinque anni fa – ha sottolineato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati - salutavamo l’elezione dell’amico Franco Albertini a Sindaco di Alta Val Tidone con le parole ‘ciò che è buono deve continuare’. Ed è un concetto che non posso che ribadire questa sera. Franco ha saputo svolgere in questi anni un lavoro egregio, dapprima nelle fasi che dalla fusione di Caminata, Pecorara e Nibbiano hanno portato alla nascita della nuova realtà amministrativa di Alta Val Tidone, poi supportando la comunità nei momenti più drammatici della pandemia, riuscendo nel contempo a progettare il futuro e cogliendo importanti finanziamenti per lo sviluppo di questo territorio. Per questo, sono certo che i cittadini di Alta Val Tidone con convinzione si recheranno alle urne domenica e lunedì per confermare la fiducia ad Albertini e alla sua amministrazione e permettere di continuare così l’ottimo cammino intrapreso».

Anche Giulio Tremonti, Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, eletto nelle liste di Fratelli d’Italia, non ha voluto mancare – come già fatto cinque anni fa – a portare il suo «convinto sostegno a Franco Albertini e alla sua amministrazione». «Frequento da anni questo territorio – ha aggiunto – e sono convinto che il sindaco Albertini abbia fatto molto bene in questi anni e continuerà a farlo dopo il voto di domenica e lunedì che invito tutti ad esprimere nelle urne». Nel ringraziarlo per la presenza, Albertini ha voluto proporre il conferimento della cittadinanza onoraria di Alta Val Tidone, un’ipotesi che Tremonti ha accolto con grande piacere.