«Alla donna violentata tutto il sostegno possibile, anche dalla Fondazione vittime dei reati»

«C’è una persona, una donna, che è stata vittima di una brutale violenza. Questo viene prima di tutto e non dovremmo mai scordarlo, nemmeno in campagna elettorale. Nulla potrà risarcire quella donna, ma dovremo fare tutto il possibile per non lasciarla sola, a partire dal sostegno sanitario, psicologico ed economico».

Lo afferma la parlamentare del Partito Democratico Paola De Micheli, commentando l’episodio di violenza sessuale avvenuto in via Scalabrini.

«Per questo ci sono leggi, - prosegue - strumenti e strutture di accoglienza in caso di necessità, sia a livello nazionale che regionale. Il mio auspicio è che intervenga rapidamente la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati e siano messe in campo tutte le azioni di supporto previste insieme alle reti associative, che ricoprono un ruolo fondamentale e in questi anni abbiamo sostenuto come elemento chiave del sistema di protezione».

«Nessuna indulgenza, invece, - sottolinea - per chi si è macchiato di una tale violenza in flagranza di reato: sia messo nelle condizioni di non nuocere più. La certezza della pena è fondamentale per difendere la nostra comunità ferita e spaventata da tanta brutalità».

«Un fatto così grave deve diventare l’occasione – conclude – per tutti per rilanciare con maggiore determinazione il contrasto ad ogni tipo di violenza di genere. Tanto è stato fatto in questi anni, ma ancora non basta. A partire da un grande impegno sul terreno della cultura e della prevenzione e dalla promozione dell’autonomia della libertà e della sicurezza delle donne».