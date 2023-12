Alla quinta seduta approvato il bilancio previsionale

Sono servite cinque fitte sedute di confronto e dibattito per l'approvazione del bilancio previsionale 2024-2026, comprendente anche del Dup. Poco prima della mezzanotte del 21 dicembre, dopo l'ennesima maratona (iniziata alle 14), è arrivato l'atteso responso dell'aula di Palazzo Mercanti: il documento passa con 20 voti a favore, 7 contrari e un'astensione. Assenti Alternativa per Piacenza (che hanno contestato l'atteggiamento e il metodo della maggioranza e del Consiglio nella valutazione degli emendamenti) e della Lega (per problemi personali dell'unico consigliere Luca Zandonella). Contro si è espresso il centrodestra (Civica Barbieri e Fratelli d'Italia), mentre i Liberali hanno scelto la strada dell'astensione.