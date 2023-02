«Amministrazione assente nelle partite importanti per il futuro della città»

«Rischia di saltare il tavolo di concertazione verso la Camera di Commercio unica: anche su questa partita il vuoto totale dell’amministrazione comunale». Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali Patrizia Barbieri, Federica Sgorbati e Jonathan Papamarenghi.

«Ancora una volta spiace rilevare come l’Amministrazione comunale di Piacenza sia totalmente assente nelle partite importanti per il presente e per il futuro della città. Pur ben consapevoli della distinzione dei ruoli istituzionali, e del suo rispetto, non possiamo credere che il sindaco non sia intervenuto in alcun modo (e se lo ha fatto di certo non è stato sufficientemente incisivo) a supporto del lavoro né semplice né simpatico che i vertici della Camera di Commercio di Piacenza, a partire dal suo presidente Commissario Filippo Cella, stanno cercando di fare per assicurare quante più garanzie possibili in un ambito tanto importante per l’economia piacentina e la sua crescita pur dovendo obbligatoriamente dar seguito ad una norma del Governo Conte che non condividono, e che noi stessi abbiamo più volte contestato, scellerata e che svuota la nostra città di un centro decisionale strategico in spregio alle autonomie dei territori e alle categorie economiche».

«Tanto più stonato suona il fatto che le amministrazioni delle città coinvolte, inclusa Reggio Emilia che pare essersi appena irrigidita nelle trattative, sono pure dello stesso colore politico. Invitiamo quindi il sindaco a fare il sindaco anche ai tavoli che contano, e non solo nei video di Facebook, confrontandosi con i vertici della nostra Camera di Commercio e promuovendo le iniziative necessarie per riprendere un percorso costruttivo, oggi a rischio, che sappia garantire a Piacenza il ruolo che le spetta affinché non rischi di restare, alla luce del disinteresse dell’istituzione comunale, marginale».