Calenda: «L'impresa impossibile riuscita a Tarasconi, farmi alleare con il Pd»

«Katia Tarasconi è riuscita in una impresa impossibile: farmi alleate con il Pd». Così Carlo Calenda, con una battuta (ma un fondo di serietà c’è) ha esordito nel motivare la sua presenza a Piacenza, in sostegno alla candidata sindaco del centrosinistra. Calenda ha incontrato Tarasconi e i candidati della sua lista al Cafè Mercanti, in vista del voto di domenica 12 giugno. «Scherzi a parte – ha aggiunto Calenda – Piacenza ha bisogno di una bella sveglia. Sono molto convinto che Katia sia la persona giusta. È una persona tosta. Fare il sindaco è il lavoro più bello e difficile che c'è. Ma lei ha il profilo umano e professionale per farlo. Spero che i piacentini, che sono persone serie, guardino a questo. In tal caso vinceremmo alla grande».