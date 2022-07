“Azione” condanna l’atteggiamento di Rancan in Regione

«Nella giornata di ieri del 27 luglio, nel corso della seduta pomeridiana dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, il consigliere piacentino Matteo Rancan Capogruppo della Lega e neo-coordinatore della Lega in Emilia Romagna si è reso protagonista di un comportamento parso inappropriato laddove, rivolgendosi alla nostra Segretaria Regionale nonché Consigliera dell’Assemblea Legislativa Giulia Pigoni. Le ha urlato più volte la frase “Stai zitta” con toni per i più decisamente non adeguati e sopra le righe; offendendola e scatenando l’ilarità sua e di altri colleghi leghisti presenti». Il gruppo” Piacenza in Azione” per voce del proprio segretario cittadino Filippo Ceruti esprime la totale solidarietà alla consigliera Giulia Pigoni vittima di un comportamento da ritenersi a nostro avviso inopportuno e sconveniente da parte del consigliere Rancan. Il gruppo Azione di Piacenza giudica intollerabile la modalità di espressione violenta con cui il Consigliere si è rivolto alla Consigliera Pigoni. Il gruppo evidenzia come la frase pronunciata con foga dal Consigliere Rancan abbia ricordato ai più il libro “Stai Zitta” di Michela Murgia in cui è riportata la famosa frase "di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva"...».

Ceruti nell’esprimere nuovamente la vicinanza alla segretaria regionale di Azione auspica che la imminente campagna elettorale che condurrà al voto del 25 settembre «non veda cadute in comportamenti inadeguati, violenti e/o sessisti rivolti alle donne, ma che si concentri sui programmi, sui contenuti e sulle proposte tramite comportamenti civili e rispettosi delle idee e delle aspettative altrui, soprattutto da parte dei rappresentanti delle istituzioni».