«Barbieri non può gestire il Pnrr in questa fase»

«Lo scorso 1 luglio si apprendeva dalle cronache locali che il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, sarebbe stato estromesso dal Tavolo Pnrr della Provincia di Piacenza a causa della campagna elettorale che lo avrebbe coinvolto tre mesi dopo, a inizio ottobre 2021, come primo cittadino uscente e ricandidato. Riconoscemmo una logica rigorosa e una certa bontà a quella decisione. A Piacenza, siamo giunti a un mese dalle elezioni amministrative che rinnoveranno sindaco e consiglio comunale, ma non risulta alle cronache locali che la Presidente della Provincia si sia autosospesa dalle iniziative connesse al Pnrr in ragione di questa imminente e importante tornata elettorale che la vede protagonista, in qualità di sindaca uscente e ricandidata del capoluogo. Anzi». Così Michele Giardino, consigliere comunale uscente del Gruppo Misto, esponente locale della “Buona Destra” e candidato alle prossime elezioni nel “Terzo Polo-Liberali Piacentini” di Corrado Sforza Fogliani.

«Sarebbe stato corretto da parte sua retrocedere e "congelarsi", incaricando invece il vice presidente della Provincia di partecipare a tutti i tavoli, le riunioni, i convegni, le videoconferenze, i dibattiti organizzati in tema di Pnrr. Il gesto sarebbe stato molto apprezzato, in quanto coerente e lineare rispetto a quanto deciso meno di un anno fa per il sindaco di Fiorenzuola. Non è andata così, purtroppo. E in questi momenti torna alla mente la famosa massima del Marchese del Grillo... Chiudiamo questo capitolo, va!».