Bongiorni: «Niente Palazzo Uffici, ma una riorganizzazione delle sedi va fatta»

«L’Amministrazione dovrebbe avere una prospettiva sul futuro delle sue sedi comunali». Gloria Zanardi, consigliera di Fratelli d’Italia, si è vista approvare una mozione sulla riorganizzazione e l’accorpamento degli uffici comunali. «Anche in relazione all’aumento del numero dei dipendenti serve una riflessione per ottimizzare le sedi e che queste siano spaziose e di qualità», ha detto in aula la consigliera. Nel piano delle alienazioni del Comune sono iscritte le vendite, tra il 2024 e il 2025, delle sedi di via Taverna, via Millo, via Manzoni, via Verdi e via Scalabrini. Zanardi ha citato anche la storica ipotesi di accorpare tutti gli uffici in una sede unica (il vecchio progetto delle Giunte Reggi di un “Palazzo Uffici”).

«È un tema centrale quello della riorganizzazione degli uffici - è stata la risposta dell’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni - l’ultimo vero dibattito è di 10-15 anni fa, il modello “Palazzo Uffici” non trovò poi una sintesi in un percorso effettivo. Per noi quel modello è superato, bisogna mantenere un maggior presidio all’interno della città. C’è però l’urgenza di riorganizzare le sedi: in vent’anni la pubblica amministrazione è cambiata nei numeri. È un tema di medio-lungo corso. Servono ingenti risorse, non è detto che tutti gli immobili messi nel piano delle alienazioni siano poi realmente in vendita».

Bongiorni ha poi indicato le intenzioni dell’Amministrazione. «Alcuni uffici aperti al pubblico, rispetto al passato, vedono un minor afflusso di cittadini. I servizi sociali devono essere più accoglienti e funzionali, la Polizia Locale ha bisogno di una sede». C’è poi la questione della scuola Dante. «Paghiamo 200mila euro di affitto all’anno, è l’unico edificio non di nostra proprietà. Per una riorganizzazione bisognerebbe comprenderla. E poi questa Giunta ha confermato che il Berzolla sarà destinato ad uffici. Ma serviranno vent’anni per una riorganizzazione completa di tutte le sedi». Su questo punto Caterina Pagani (Piacenza Oltre) ha chiesto di «migliorare le performance energetiche delle sedi comunali».