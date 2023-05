«Il Comune si è ripreso suoi spazi e li ha utilizzati per finalità istituzionali»

Prosegue il botta e risposta sulla gestione del Comune di Cerignale. Il commissario prefettizio Luigi Swich, che ha guidato il Comune dell’Alta Valtrebbia (e anche quello di Corte Brugnatella) nel corso dell’ultimo anno, intende replicare alle affermazioni della candidata Fausta Pizzaghi, in merito ad una querelle che riguarda l’utilizzo di alcuni locali da parte della pro loco.

«A tutela di questo Comune di Cerignale e di quanti vi lavorano – ai quali va ogni gratitudine per la preziosa e leale collaborazione – e senza interferire nella dialettica elettorale corre l’obbligo di precisare quanto segue. Alla data del 15 marzo 2022 la Pro Loco Cerignale, a fronte di convenzione scaduta il 31 dicembre 2020, continuava ad avere la piena disponibilità del parco giochi comunale di Pian dei Mulini nonché – in questo caso in assenza di qualsiasi convenzione – della sala civica denominata «don Gallo». Pertanto, a tutela dell’Amministrazione e della pubblica incolumità, dopo congruo preavviso inviato il 12 maggio 2022, il Comune non ha potuto evitare di riprendere il pieno possesso di beni propri detenuti senza titolo. Ciononostante, la citata Pro Loco ha ritenuto di lamentare pubblicamente l’operato legittimo dell’Amministrazione, dapprima con un volantino affisso in luogo aperto al pubblico e successivamente sulla stampa locale. Da allora gli immobili menzionati sono stati utilizzati dal Comune per finalità istituzionali in ambito scientifico, culturale e sportivo talora concedendo patrocini anche alla citata Pro Loco, con la quale sono stati avviati contatti volti alla stipula di nuova convenzione. Così come per l’attività amministrativa – quasi raddoppiata in settori strategici quali lavori pubblici, organizzazione e area economico-finanziaria – anche nell’ambito cultura-sport-tempo libero le iniziative adottate sono state pari se non più numerose».

Luigi Swich, commissario prefettizio del Comune di Cerignale