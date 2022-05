«Città a misura di ciclista? Il primo cambiamento deve essere culturale»

Una città a misura di ciclista, lo chiedono gli utenti che fanno delle due ruote il principale mezzo di trasporto. Fiab Amolabici di Piacenza ha organizzato, con i candidati sindaco, un tour sulle piste ciclabili della città non senza punti deboli: via Cavour, via La Primogenita, piazzale Marconi, il sottopasso di via dei Pisoni, sottomura di via IV Novembre per tornare in piazza Cavalli.

“ Il primo tipo di cambiamento in termini di mobilità sostenibile deve essere culturale – ha detto il candidato di Alternativa per Piacenza Stefano Cugini - noi pensiamo alla Piacenza del futuro come città dei bambini, il che significa che a tendere i veicoli a motore non saranno più l'elemento forte del traffico ma diventeranno subordinati ai pedoni e ai ciclisti, un po' come accade in tante città europee. Ztl allargata, aree pedonali, zone 30, ciclabili in sede propria per garantire sicurezza, corsie dedicate per il trasporto pubblico. Il problema non è la mancanza di idee o competenze, ma l'accettazione convinta e collettiva che per la nostra salute è giusto cambiare radicalmente rotta”.