Trespidi: «È tempo di una nuova sede per l’ufficio permessi Ztl»

«Gli uffici per il rilascio dei pass per l’accesso alla Ztl sono collocati in piazza Cittadella. Questa ubicazione risulta infelice e inadeguata viste le difficoltà di parcheggio nella zona». Massimo Trespidi, consigliere comunale della “Civica Barbieri-Liberi”, ha presentato un’interrogazione rivolta a sindaco e Giunta per segnalare i problemi che i piacentini vivono nel momento di rinnovare un pass per la zona a traffico limitato.

«Spesso - rileva l’esponente del centrodestra - si formano attese molto lunghe con le persone in piedi, all’esterno del locale, al freddo, alla pioggia e al caldo. L’ufficio è frequentato anche da persone anziane e disabili e i locali degli uffici non sono adeguati per la capienza di utenti che possono garantire». Il consigliere chiede così a sindaco e Giunta se, «non ritenessero, per eliminare i numerosi disagi rappresentati dagli utenti, di sollecitare e di fare adeguate pressioni alla società che gestisce il servizio. Per una nuova ubicazione di detti uffici in un’area della città facilmente raggiungibile, dotata di adeguati parcheggi e di locali capienti».