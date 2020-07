«Code e disagi all’Agenzia Entrate, il ministro spieghi come risolvere il problema»

Il ministro spieghi cosa intende fare per garantire l’immediata operatività degli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate di Piacenza, di Fiorenzuola d’Arda e di Bobbio - eventualmente con fasce orarie più ampie e previo appuntamento - così da assicurare non solo la tutela della salute pubblica di tutti i cittadini coinvolti e del personale dell’Agenzia, ma anche e soprattutto il legittimo e indispensabile servizio pubblico all’uopo predisposto». Lo chiede, in una interrogazione al ministro dell’Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, presentata alla Camera, la deputata della Lega, Elena Murelli, riguardo a diverse segnalazioni dei cittadini e degli organi di stampa sulle lunghe code agli sportelli e sulla «disorganica razionalizzazione dei servizi che persiste ancora oggi dopo che il responsabile provinciale della Lega, Luigi Merli, si è recato a constatare di persona la situazione nelle diverse Agenzie».

Gli uffici delle Entrate, infatti, hanno una ridotta fascia oraria di accesso. La sede di Piacenza è aperta solo 4 giorni alla settimana, mentre quelle di Fiorenzuola e Bobbio restano chiuse e parte del personale è in smart working. Una scelta, hanno spiegato Murelli e Merli, che «ha determinato negli ultimi due mesi forti ritardi, disagi e lungaggini nei servizi richiesti». I servizi di front office registrano il maggior numero di problemi: cittadini in coda sotto il sole e la pioggia, anziani in piedi per ore, assenza di un distributore per i numeri di accesso. Tra l’altro, sottolinea la deputata, se si tutela il personale da un eventuale contagio questo non vale per i cittadini, perché le code portano ad assembramenti. In sintesi, la situazione delle Entrate ha portato a un aumento del rischio per la salute pubblica e al «disinteresse verso i cittadini con evidenti ripercussioni anche per il tessuto socio-economico composto da importanti attività imprenditoriali».