Comunali, “Idea-Cambiamo”: «Al fianco di Patrizia Barbieri»

«Siamo al lavoro per una presenza forte e significativa alle prossime elezioni amministrative, per garantire rappresentanza a un’area di buon governo che tanto può dare anche nelle nostre città». Lo afferma il senatore Gaetano Quagliariello, della componente ‘Idea-Cambiamo’, rappresentata a livello locale da Pierpaolo Gallini. «Da capoluoghi del nord come La Spezia, dove le discussioni politiche hanno trovato positiva soluzione, alle città della Campania e della Calabria, passando per molti dei comuni più importanti chiamati alle urne nella prossima primavera - spiega Quagliariello -, promuoveremo un tour per portare le nostre idee e le nostre proposte vicino ai cittadini, delineando un progetto politico che parte dai territori e ai territori si rivolge. In particolare in Emilia Romagna il nostro ‘viaggio in Italia’ toccherà Piacenza, dove saremo presenti accanto al sindaco Patrizia Barbieri che ha già dato la sua disponibilità per una ricandidatura, e Parma dove la discesa in campo di Filippo Mordacci ci vede favorevoli e dove stiamo lavorando a una lista con le forze di ispirazione moderata. In questa fase di ripartenza - conclude - gli enti locali giocano un ruolo fondamentale e siamo determinati a essere determinanti, accanto ai nostri alleati con le nostre idee e la nostra cultura di governo».