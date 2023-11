In Consiglio comunicazioni e mozioni prima della maratona sul bilancio

È convocato per le 15 di oggi, lunedì 20 novembre, il Consiglio comunale di Piacenza. Si tratta dell’ultima seduta “tradizionale” prima dell’inizio della maratona dedicata alla discussione e approvazione del bilancio previsionale 2024-2026 dell’ente. In apertura spazio alle comunicazioni: ogni consigliere ha la possibilità di relazionare i colleghi su fatti e situazioni che riguardano la comunità piacentina. Poi si discuterà del debito della società “Asp Città di Piacenza”, che ha in gestione la casa di riposo “Vittorio Emanuele”. Il Consiglio comunale affronterà anche l’approvazione del regolamento degli interventi di assistenza economica dell’ente a sostegno delle persone e famiglie in condizioni di difficoltà. Ci sarà inoltre modo di confrontarsi su tre atti presentati dai consiglieri. Una mozione di “Alternativa per Piacenza” dedicata allo sportello dei cittadini e della partecipazione, una della Lega che chiede l’adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al Cude. Infine, una risoluzione del Partito Democratico relativa al fondo di sostegno all’affitto e alla morosità incolpevole.

È possibile ascoltare il dibattito partecipando tra il pubblico a Palazzo Mercanti oppure visionando lo streaming della seduta sul sito del Comune di Piacenza.