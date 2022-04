Ecco la lista di Fratelli d’Italia: «Dobbiamo proseguire il buon lavoro svolto»

C’è la prima lista definitiva delle prossime Amministrative. È quella di Fratelli d’Italia, presentata nel pomeriggio del 22 aprile sul Facsal dal coordinatore provinciale Filippo Bertolini, insieme al deputato Marco Osnato e al sindaco Patrizia Barbieri.

Facendo scorrere i nomi dei 32 candidati, partiamo dalle conferme. Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale, è il capolista. Ci sono anche i consiglieri comunali uscenti: il capogruppo Giancarlo Migli, Gloria Zanardi, Nicola Domeneghetti e Sara Soresi (dopo qualche frizione si sono riallacciati i rapporti con il partito). Si candidano anche gli ex consiglieri Marco Colosimo (coordinatore cittadino), Andrea Gabbiani (ex 5 Stelle) e Stefano Frontini (ex Udc).

Le novità: si candida anche Elio Faillaci, ex viceprefetto vicario a Piacenza, il colonnello Giovanni Fuochi (già comandante di San Damiano) e il giornalista Sandro Mosca, storico addetto stampa del Piacenza Calcio. Una nota anche sugli assenti: non si ricandidano, rispetto a cinque anni fa, il deputato Tommaso Foti e l’ex assessore Erika Opizzi (coinvolti nella recente inchiesta sugli appalti pubblici) presenti però sul Facsal a sostenere i candidati, né lo stesso Bertolini con il consigliere uscente Carlo Cerretti.

A salutare il debutto della lista anche il candidato sindaco Barbieri, che ha inizialmente ringraziato i consiglieri uscenti per essersi impegnati nel mandato, «con lealtà e fedeltà». Il sindaco ha ringraziato anche Foti e Opizzi. «Quello che si è costruito insieme deve andare avanti - ha detto tracciando un bilancio di questo mandato - perché abbiamo ottenuto risultati importanti, si è lavorato molto bene insieme. C’è chi non vuole rendersi conto dei preziosi risultati ottenuti, però abbiamo portato a casa tanti progetti e tante risorse economiche per Piacenza».

«Vogliamo ringraziare Barbieri – ha detto il deputato Osnato - perché è chiaro che avrebbe potuto ambire ad altre posizioni e invece ha deciso di completare il lavoro qui a Piacenza. Siamo contenti, anche perché Fratelli d’Italia ha una classe dirigente, in questa città, che ha sempre lavorato bene».

LA LISTA COMPLETA DI FRATELLI D’ITALIA

GIANCARLO TAGLIAFERRI, consigliere regionale, ex sindaco di San Giorgio, imprenditore

MARGHERITA BONGIORNI, ostetrica

GIACOMO BRIDELLI, ingegnere e manager

GIAMPIERA BURZONI, bancaria

BEATRICE CARVANI, studentessa di giurisprudenza

MARCO COLOSIMO, coordinatore cittadino di Fd’I e imprenditore nel settore della consulenza aziendale

MARTINA CRISTALLI, impiegata commerciale

BRUNO DI LORENZO, maresciallo dell’Aeronautica e arbitro di calcio

NICOLA DOMENEGHETTI, consigliere comunale uscente e imprenditore assicurativo ed esercente

ELIO FAILLACI, viceprefetto vicario in pensione

STEFANO FRONTINI, libero professionista, ex presidente della circoscrizione 3

GIOVANNI FUOCHI, colonnello in ausiliaria dell’aeronautica, già comandante della base di San Damiano

ANDREA GABBIANI, geometra ed ex consigliere comunale

ANTONIO GAROFALO, da sempre impegnato nel mondo delle palestre

DONATA GUGLIELMETTI, pensionata, ex dipendente del Comune di San Giorgio

VASKA KOTEVA, assistente odontoiatrica

MONICA LATINO, avvocato civilista

SARA MALVICINI, imprenditore nel mondo della comunicazione e marketing, ex assessore a Pontedellolio

GIANCARLO MIGLI, capogruppo uscente in Consiglio e dipendente dell’Università Cattolica

LUCA MONTANI, impiegato amministrativo

GIANNI MORI, impiegato commerciale

GIORGIO MOGGI, ingegnere civile

SANDRO MOSCA, giornalista professionista

LORETTA PICCHIONI, pensionata

LILICA PILAF, co-titolare di un’impresa di prodotti per l’agricoltura

ALBERTO MASSIMILIANO RESCALLI, laureando in sociologia, criminalità e sicurezza e maestro di sci

SARA SORESI, consigliera comunale uscente e avvocato

ROBERTO TADDINI, impiegato come tecnico della logistica

ILARIA TOSCA, operaia nel settore logistico

MAURIZIO VICI, dipendente e impegnato nel mondo sportivo

GLORIA ZANARDI, consigliera comunale uscente e avvocato

LUCIA ZONCATI, dipendente di un’impresa assicurativa