Elezioni a Castelvetro, Silvia Granata presenta la sua lista

La candidata sindaco Silvia Granata presenta la sua lista "Castelvetro per te". Già vicesindaco e consigliera comunale, la candidata della civica ha 55 anni ed è architetto.

LISTA CIVICA “CASTELVETRO PER TE”

BRUNI CHIARA 50 Anni - Operatrice di comunità terapeutica per dipendenze patologiche, attuale Assessore a Servizi Sociali, Politiche Giovanili e Istruzione

BUSSI SERGIO 73 Anni – Ex-dirigente d'azienda, Presidente Associazione Sportiva US Castelvetro, attuale Consigliere Comunale

CALO’ GIUSEPPE 48 Anni – Agente Tecnico-Commerciale nel settore elettrico ed energie rinnovabili, volontario Pro-Loco, attuale Capogruppo in Consiglio Comunale

DEMALDE’ VALERIO 51 Anni - Architetto, Funzionario del Comune di Cremona, Consigliere della Società Canottieri Ongina, attuale Assessore Comunale a Sport, Sviluppo Economico, Sicurezza, Innovazione Tecnologica

FONTANA PIER LUIGI 71 Anni - Pensionato, Presidente del Gruppo Promotore Sagra S.Giuliano, appassionato di storia locale, attuale Vice-Sindaco e Assessore Comunale a Lavori Pubblici, Cultura, Rapporti con le Associazioni, Rapporti con le Frazioni

FRUCHI ALESSANDRO 65 Anni – Pensionato, ex Funzionario di Istituto di Credito, impegnato come volontario nella Caritas Parrocchiale, attuale Consigliere Comunale

GATTI LAURETTA 53 Anni - Laureata in lingue e letterature straniere moderne, formatrice CLIL e docente di lingua inglese, impegnata in collaborazioni con associazioni educative e realtà che si occupano di scambi interculturali

MAGISTRATI ELISA 35 Anni - Laureata in comunicazione multimediale, coadiutore amministrativo presso Azienda Sanitaria Locale di Piacenza, consigliere nell’Associazione Sportiva US Castelvetro, segretaria dell’associazione socio-culturale “Eppur si muove”

MAZZOCCHI ALESSANDRO 52 Anni - Imprenditore agricolo, vice-presidente dell’associazione genitori di Castelvetro “GE.KA. OdV”, consigliere della sezione locale AVIS, attuale Consigliere Comunale

QUINTAVALLA LUCA 50 Anni - Consulente aziendale esperto di finanziamenti europei, Membro del Direttivo del Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica di Piacenza, attuale Sindaco di Castelvetro

ROSSI BARBARA 50 Anni - Specialista in ambito assicurativo, Presidente della Pro Loco di Castelvetro, attuale Assessore Comunale all’Ambiente, alla Tutela degli Animali e al Commercio

ZERBINI MARTINA 22 Anni – Neo-laureata in Food Production Management (Scienze e Tecnologie Alimentari), collaboratrice del Consorzio Salumi DOP Piacentini per eventi e fiere, impegnata nel volontariato in Parrocchia