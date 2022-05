Elezioni a Monticelli, Gimmi Distante presenta la lista: «Avanti con passione»

Il sindaco uscente di Monticelli, l’avvocato 46enne Gimmi Distante, presenta la lista che lo sostiene per concorrere al secondo mandato, per il prossimo quinquennio. In vista delle elezioni Amministrative del 12 giugno Distante ha presentato una lista di dodici persone – sette uomini e cinque donne - «che rappresentano quasi tutte le categorie: questo mi rassicura – dice il candidato sindaco – e sono certo che ognuno farà la giusta campagna elettorale per far capire e soprattutto far ricordare quanto è stato fatto e quanto ancora si può fare».

La lista si chiama “Monticelli nel cuore” ed è frutto di «un percorso più ampio di lavoro proseguito in tutti questi anni. Un gruppo, non solo formato dai candidati consiglieri ma da tante altre persone della società civile, che ora si sta impegnando per questo rush finale di campagna elettorale». Tra i candidati ci sono volti che si erano candidati cinque anni fa e che hanno deciso di dare nuovamente sostegno a Distante. «Quasi la maggioranza dei candidati non appartiene a nessun partito tra quelli che ci sostengono (Lega e Fratelli d’Italia, nda) che ringrazio» - spiega Distante.

Lo slogan della lista, “Continuando con passione” «vuole spiegare che con passione abbiamo completato quasi la totalità del programma del 2017 e che se non fosse stato per la pandemia ed altre cose che ci siamo trovati ad affrontare, saremmo riusciti a portare a termine». Distante cita ad esempio l’impegno per «il miglioramento sismico e la messa in sicurezza di tutte le scuole del comune, per rientrare nei parametri di legge non rispettati»; e «la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, la cui impiantistica in alcune zone del territorio risaliva agli anni ottanta o novanta». «La passione ci guiderà anche per i prossimi anni», conclude il candidato sindaco annunciando l’apertura dell’infopoint in via Martiri della Libertà (davanti all’ex Consorzio), al mattino dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 16; oltre alla presenza in centro durante i mercati.