Preferenze corrette per un centinaio di candidati (e c'è chi ne "perde" 40). L'ELENCO
Ritrascritta la lista con tutti i nominativi dei candidati in corsa per palazzo Mercanti e il numero di preferenze ottenute
Elezioni comunali 2022 di Piacenza, l'elenco con tutti i voti di preferenza aggiornati. La lista con la trascrizione del numero di preferenze ottenute da tutti i candidati delle liste in corsa per Palazzo Mercanti, pubblicato dal Comune dopo il primo turno elettorale, è stata revisionata, corretta e aggiornata. Qui sotto l'elenco con i nominativi e il numero di voti ottenuti (in parentesi quelle indicate precedentemente) e sotto la lista completa, sempre con le preferenze aggiornate.
L’aggiornamento non cambia nella sostanza la previsione di composizione del consiglio comunale nè l’ordine della top venti dei più votati, pur con alcune modifiche: Sara Soresi passa da 392 a 397 preferenze, Gloria Zanardi da 355 a 360, Luca Zandonella da 240 a 243, Tiziana Albasi da 223 a 228 e Andrea Fossati da 230 a 234.
La revisione più vistosa è quella alle preferenze raccolte del candidato con la lista "Piacenza Coraggiosa" Stefano Mozzani, che ne "perde" 40 e passa da 82 a 42.
LE MODIFICHE:
EVELYN UHUNMWANGHO (detta EVELYN) 12 (13)
MARIA GRAZIA PARENTI 21 (22)
ANNA MARIA PENINI 10 (9)
GIUSEPPE SIBONI 28 (29)
ANDREA VAGHINI 36 (35)
DANILO ANELLI 38 (39)
LUCIA BERETTA 12 (13)
CAMILLO BONGIORNI 15 (13)
ELISABETTA BUTTAFAVA 8 (9)
ENRICO CARINI 13 (12)
VALENTINA DI SANTO 14 (15)
MARCO ELISJ 68 (67)
MARINA MALCHIODI 129 (127)
DANILO PAUTASSO 46 (48)
FRANCO PONZINI 142 (141)
SILVIA RANCATI 46 (49)
ANTONELLO REPETTI 8 (5)
FABIO AZZALI 19 (18)
DANIELE BOSONI 35 (36)
STEFANO MOZZANI 42 (82)
ALBERTO SGORBATI detto BATMAN 34 (37)
MARGHERITA LECCE 79 (80)
LOREDANA BOSSI 21 (25)
GIANLUCA BARIOLA 190 (186)
ANTONELLA FERRI 50 (47)
LUCA FERRARI 77 (80)
GIUSEPPE GREGORI 78 (75)
ELISABETTA MENZANI 76 (79)
MONICA MERLINI 20 (21)
ALBERTO MALVICINI 54 (53)
ATTILIO PIGHI 48 (47)
ELENA TORRICELLA 55 (57)
ALFIO RABESCHI 17 (16)
LETIZIA MONDANI 32 (33)
GIULIANA MONTANARI 17 (16)
STEFANO VINCENZO NEGRI 26 (27)
FABIO OBERTELLI 87 (86)
COSTANZA PORCARI 105 (106)
ANNA RIZZI 43 (42)
ELENA SBORDI 0 (1)
SANDRO SPEZIA 113 (112)
MASSIMO BACCHI 40 (44)
TIZIANA ALBASI 228 (223)
LETIZIA BRICCHI 38 (39)
LUCREZIA GAIA BULLA 121 (120)
STEFANO CAPELLI 98 (99)
ALBERTO CIVARDI 98 (99)
COSTANZA DE POLI 140 (142)
IRENE FERRARA 21 (17)
ANDREA FOSSATI 230 (234)
STEFANO PERRUCCI 176 (174)
CONCETTA PALUDI 24 (26)
ALESSANDRO RICORDI 99 (96)
SALVATORE SCAFUTO 191 (190)
MARCO ARCELLI FONTANA 17 (15)
MICHELE BRICCHI 59 (56)
MAURIZIO CAMPAGNOLI 3 (6)
ANTONELLA FONTANA 18 (19)
LEONARDO GARATTI 2 (1)
LORENZO GATTONI 18 (19)
ELENA POZZI 18 (16)
CARLO RANDACCIO 40 (41)
ALESSANDRO SBALBI 5 (6)
MARIA CRISTINA VOLPINI 1 (0)
MASSIMO TRESPIDI 384 (382)
CHIARA BORGHINI 38 (40)
GIGLIANA BALESTRIERI (detta GIGLIANA GILIAN) 9 (12)
GIANLUCA BRUGNOLI 44 (41)
CAMILLA CASTELLANI 41 (30)
FRANCESCO MACRì 109 (104)
BARBIERI EUGENIO 35 (34)
BERGONZI GIUSEPPE 13 (12)
BURZONI ARIANNA 14 (15)
CAPPUCCIATI LORELLA detta LOLLI detta LOLLY 82 (83)
MADZOV STOJAN 34 (33)
MANCIOPPI PAOLO 129 (130)
VOLPI ANNARITA 4 (5)
ZANDONELLA CALLEGHER LUCA detto ZANDO 243 (240)
ZILIANI GALEAZZO 0 (2)
DARIA CATTANI 18 (17)
MARIA CONTE 2 (3)
MAURA MARCHESINI 30 (29)
OLGA MARSICO 13 (14)
MAURIZIO MONTANARI 19 (21)
MAURIZIO MUSI 16 (14)
RICCARDO PALMERINI 33 (31)
FRANCESCO PERRICONE 2 (4)
NICOLA DOMENEGHETTI 333 (332)
SARA SORESI 397 (392)
ILARIA TOSCA 10 (11)
MAURIZIO VICI 78 (80)
GLORIA ZANARDI 355 (360)
LUCIA ZONCATI 39 (31)
CINZIA CIGOGNINI 5 (4)
LUCIANA DALLAVALLE 5 (6)
VALENTINA MONTANUCCI 10 (12)
STEFANO MACCAGNI 1 (0)
SIMONA BORLENGHI 3 (1)
DANIELE BRICCHI 2 (1)
FRANCO CAGNANI 4 (5)
ALFRED BRICCHI 3 (4)
Elezioni comunali di Piacenza 2022, ecco tutti i voti di preferenza per candidato (aggiornato)
STEFANO CUGINI
LISTA 01 - MOVIMENTO 2050
1 SERGIO DAGNINO 104
2 ROBERTO ACCORDINO 32
3 GIUSEPPA ACQUAVIVA 3
4 MICHELE ARZANI 4
5 GIANCARLO BALDINI 4
6 ROSALBA BARILE 7
7 MARCO BAZZANI 8
8 MATTEO BOERI 1
9 MARIA ROSA BOTTI 5
10 ANTONINO CORONA 6
11 CARMINE DE FALCO 24
12 ELENA DE PANTZ 20
13 DANIELA ISKRA SILVA 4
14 ALBERTO LAMBRI 0
15 ROCCO MASERATI 2
16 YOUNESS NADIR 64
17 ENRICA ODDI 1
18 ELENA SADIGH ESHADI 3
19 PIETRO SAMPINO 12
20 CRISTINA TIZZONI 6
21 PAOLO TOSCANI 23
22 ARIANNA TRIVINI 30
23 FEDERICO TERESIO VALLINO 5
LISTA 02 - ALTERNATIVA PER PIACENZA
1 LUIGI RABUFFI 204
2 SARA ALBERICI 38
3 DANIELE ALESSANDRINI 36
4 MARIA LAURA CHIAPPA (detta LALLA) 94
5 FRANCO ARTESE 33
6 PATRIZIA CHIAPPA (detta PATTY) 20
7 DAVIDE BASTONI 138
8 LAURA CORTIMIGLIA 19
9 EMANUELE BAZZONI 14
10 ELIANA MARGOTH CRUZ MOJICA (detta ELIANA) 11
11 DANIELE BRUZZONE 24
12 ALICE MARIA DIMAGGIO 21
13 GIUSEPPE CARINI 29
14 DANIELA FANELLI 78
15 ENRICO ALESSANDRO CARUSO 6
16 LARA GRANATA 12
17 GIANLUCA DEL MANTO 25
18 MARTINA MOTTA 51
19 CARLO DEVOTI 19
20 NICOLETTA PARISI 8
21 FABIO GOBBI 54
22 SARA IVANNA PELLIZZARI 72
23 NIKOLA HRISTOV 118
24 CECILIA SCOLARI 23
25 PIETRO MAZZOLINI 41
26 MAIA LIHUEN SERI 3
27 ETTORE PEDRETTI 13
28 CLAUDIA IRIS TAGLIATTI 8
29 TOMMASO SALA 8
30 EVELYN UHUNMWANGHO (detta EVELYN) 12 (13)
31 GIOVANNI TOSCANI 14
32 MILVIA URBINATI 53
LISTA 03 - EUROPA VERDE
1 GIUSEPPE CASTELNUOVO 100
2 VANDA CAMPREGHER detta VANDA 23
3 ANDREA CHIAPPINI 68
4 GIOVANNI CASTAGNETTI 42
5 DEA DE ANGELIS 4
6 RICCARDO BASSI 11
7 ROBERTA BERSANI 4
8 CLAUDIO BONFANTI 1
9 GIACOMO COVELLI 2
10 MARA FEDERICI 2
11 DANILA FORNARI 25
12 STEFANO FORLINI 13
13 GIULIA FREGONI 1
14 MICAELA GHISONI 57
15 ANGELO GIOSTRI 12
16 KEVIN MASSIMINI 0
17 ADRIANA MERLI 0
18 PAOLO PANTRINI 13
19 MARIA GRAZIA PARENTI 21 (22)
20 ANNA MARIA PENINI 10 (9)
21 GIUSEPPE SIBONI 28 (29)
22 MASSIMO STEFANONI 3
23 ANDREA VAGHINI 36 (35)
24 VITTORIO VEZZULLI 10
25 TIZIANA VIGEVANI 13
26 GABRIELE VIVA 19
LISTA 04 - @SINISTRA
1 GIULIA DEVILETTI 31
2 ANDREA ALESSANDRINI 3
3 MORENA ARBASI 12
4 CLAUDIA BOSSALINI 2
5 DANIEL ENRIQUE BOZZARELLI 9
6 DANIELE CIOLLI 56
7 MARIAGRAZIA CRISTALLI 8
8 DANILO DERBA 41
9 GIUSEPPE DOSSI 14
10 TIZIANA FERRARI 36
11 RAFFAELE FUMI 20
12 GIORGIO GAIUFFI 3
13 ANA GRETA GOBBI 11
14 ORAZIO GOBBI detto ISAIA 7
15 ROBERTO LOVATTINI 66
16 GIUSEPPE MARINO 2
17 MARIA ALBINA MATTARELLO 0
18 MARCO MAZZOLI 12
19 ANTONELLO MORTILLA 23
20 ANTONIO MOSTI 40
21 GIOVANNI MICHELE RIZZITIELLO detto RIZZI 16
22 SIMONA SAVOIA 8
23 EMANUELA SCHIAFFONATI 6
24 PIETRO TAGLIAFERRI 61
25 DAVIDE VANICELLI 14
CORRADO SFORZA FOGLIANI
LISTA 05 - LIBERALI PIACENTINI
1 DANILO ANELLI 38 (39)
2 OMAIMA BENTALAB 10
3 LUCIA BERETTA 12 (13)
4 CAMILLO BONGIORNI 15 (13)
5 ANNALENA BOSI 9
6 ELISABETTA BUTTAFAVA 8 (9)
7 ENRICO CARINI 13 (12)
8 MARICARMEN CHIESA 1
9 ANTONINO COPPOLINO 91
10 VALENTINA DI SANTO 14 (15)
11 MARCO ELISJ 68 (67)
12 FRANCESCO GALLI 2
13 MICHELE GIARDINO 118
14 PAOLO GIORGI 38
15 CRISTIANO GRANDI 16
16 ELENA GUALLA 45
17 ANTONIO LEVONI 170
18 BEATRICE LIGUORI 15
19 MARINA MALCHIODI 129 (127)
20 FIORENZO MALVICINI 57
21 ROBERTO MALVISI 5
22 FRANCESCO MASTRANTONIO 62
23 ERMELINDA MORSIA detta MILLY 50
24 MARCO WALTER PANIZZA 6
25 DANILO PAUTASSO 46 (48)
26 FRANCO PONZINI 142 (141)
27 FILIBERTO PUTZU 198
28 SILVIA RANCATI 46 (49)
29 ANTONELLO REPETTI 8 (5)
30 ALESSIO RIZZO 8
31 MAURO SACCARDI 134
32 NATALIA SCHIAVI 13
KATIA TARASCONI
LISTA 06 - PIACENZA CORAGGIOSA
1 SERENA GROPPELLI 257
2 MATTEO ANELLI 137
3 FABIO AZZALI 19 (18)
4 DANIELE BOSONI 35 (36)
5 GIOVANNI CALLEGARI 0
6 PAOLO CAMMI 130
7 CHIARA CORNELLI 85
8 MICHELA CUCCHETTI 55
9 SILVANA DE MARCO 12
10 OMAR DIOP 124
11 GIANNI FAVARI 24
12 CARLO FERRARI 9
13 FABIO FLORIO 32
14 ALESSANDRO FORNASARI 109
15 BORIS INFANTINO 144
16 BEATRICE LA FACE 21
17 ELISA MAGNANI 46
18 STEFANO MOZZANI 42 (82)
19 FRANCESCO PEROTTI 28
20 ANGELA PORTESI 19
21 PAOLA ROSSI 64
22 ALBERTO SGORBATI detto BATMAN 34 (37)
23 ILARIA TRIOLI 28
LISTA 07 - LISTA CIVICA PER PIACENZA
1 MARGHERITA LECCE 79 (80)
2 LEONARDO LUCCA 43
3 LOREDANA BOSSI 21 (25)
4 GIANLUCA BARIOLA 190 (186)
5 ELENA BOZZARELLI 39
6 DAVIDE BERSANI 49
7 SARA BRAVI 41
8 FRANCESCO BRIANZI 289
9 SIBILLA BRUSAMONTI 110
10 FRANCESCO CASATI 150
11 MANUELA DALLA FONTANA 44
12 DAVIDE CHIESA 24
13 ANTONIA FERRARI 68
14 MARIO DADATI 106
15 ANTONELLA FERRI 50 (47)
16 LUCA DALLANEGRA 83
17 ANGELA STEFANIA FUGAZZA 81
18 LUCA FERRARI 77 (80)
19 PAOLA GARILLI 24
20 MARCELLO GRANATA 14
21 CLAUDIA GNOCCHI 205
22 GIUSEPPE GREGORI 78 (75)
23 ELISABETTA MENZANI 76 (79)
24 QENAN JAHO 68
25 MONICA MERLINI 20 (21)
26 ALBERTO MALVICINI 54 (53)
27 SILVANA PAGANI 10
28 MIRCO MARCHESINI 24
29 MIRIAM STEFANONI 51
30 ATTILIO PIGHI 48 (47)
31 ELENA TORRICELLA 55 (57)
32 ALFIO RABESCHI 17 (16)
LISTA 08 - PIACENZA OLTRE
1 CATERINA PAGANI 165
2 MARIA GRAZIA BADINI 48
3 NICOLA BARBIERI 54
4 MAURIZIO BOSELLI 26
5 LINA BRUNO detta LINA 40
6 ALESSANDRA BURZONI 34
7 GIANLUCA CECCARELLI 168
8 CORRADO CONFALONIERI 33
9 NICOLA CONTARDI 43
10 ANDREA DALIA 17
11 ANTONIO DE FILIPPO 11
12 GIOVANNI GABBA 36
13 MAURIZIO GHIONI 1
14 EMANUELE MAFFI detto MAFFO 22
15 MARISA MAFFI detta MARISA 22
16 LORENZO MAZZI 7
17 MARIUCCIA MELLA 40
18 MICHELE MENNUNI 3
19 ANDREA MEZZADRI 30
20 LETIZIA MONDANI 32 (33)
21 GIULIANA MONTANARI 17 (16)
22 STEFANO VINCENZO NEGRI 26 (27)
23 FABIO OBERTELLI 87 (86)
24 FRANCESCO PERINI 120
25 COSTANZA PORCARI 105 (106)
26 ANNA RIZZI 43 (42)
27 CLAUDIA ROMANINI 21
28 ELENA SBORDI 0 (1)
29 SANDRO SPEZIA 113 (112)
30 NICOLETA ALINA SUCIU 40
31 DANIELE VALLISA 14
32 GUGLIELMO ZUCCONI detto WILLY 40
LISTA 09 - PARTITO DEMOCRATICO
1 PAOLA DE MICHELI 459
2 CHRISTIAN FIAZZA 420
3 PAOLA GAZZOLO 414
4 MASSIMO BACCHI 40 (44)
5 TIZIANA ALBASI 228 (223)
6 ANGELO BERTONCINI detto MARCO 51
7 LETIZIA BRICCHI 38 (39)
8 GAETANO BONETTI detto JIMMY 76
9 LUCREZIA GAIA BULLA 121 (120)
10 STEFANO CAPELLI 98 (99)
11 EGLE CAPUCCIATI 46
12 ALBERTO CIVARDI 98 (99)
13 LORENZA CERESA 2
14 CLAUDIU VIOREL CRISTEA 82
15 COSTANZA DE POLI 140 (142)
16 SERGIO FERRI 192
17 IRENE FERRARA 21 (17)
18 ANDREA FOSSATI 230 (234)
19 ANGELA OPIZZI 16
20 FRANCESCO LO PARCO 98
21 GIOVANNA PALLADINI 75
22 STEFANO PERRUCCI 176 (174)
23 CONCETTA PALUDI 24 (26)
24 MARCELLO PETRINI 127
25 MARTINA PLATÈ 52
26 GUGLIELMO PIGHI 65
27 ANNALIA REGGIANI 48
28 FRANTZ PIVA 33
29 CLARA ROSSI 34
30 ALESSANDRO RICORDI 99 (96)
31 FIORELLA SCALETTI 39
32 SALVATORE SCAFUTO 191 (190)
LISTA 10 - AZIONE CON CALENDA
1 FILIPPO CERUTI 55
2 GIUSEPPINA TAGLIAFICHI 23
3 GAIA AGHINI LOMBARDI 1
4 MAURO AGUDA 2
5 MARCO ARCELLI FONTANA 17 (15)
6 ALESSIO BORSOTTI 5
7 MAURO BRAGHIERI 50
8 MICHELE BRICCHI 59 (56)
9 MAURIZIO CAMPAGNOLI 3 (6)
10 ANTONIO CHIESA 13
11 SABRINA DE CANIO 29
12 PAOLO FAVARI 14
13 FRANCO FINETTI 5
14 ANTONELLA FONTANA 18 (19)
15 LEONARDO GARATTI 2 (1)
16 LORENZO GATTONI 18 (19)
17 KATIA LA ROSA 4
18 ALESSANDRA MAESTRINI 19
19 MICHELA MONTIPO’ 3
20 ELENA POZZI 18 (16)
21 CARLO RANDACCIO 40 (41)
22 ALESSANDRO SBALBI 5 (6)
23 MARIA CRISTINA VOLPINI 1 (0)
LISTA 11 - PENSIONATI PIACENTINI
1 PIETRO LUIGI TANSINI 23
2 LODOVICO VINCENZI 0
3 MATTEO ANDREA DE LUCA 1
4 ROSA IBELLA COELLO FERNANDEZ 13
5 CARLO FERRARI 1
6 JUNIA AGENTI 1
7 FABIO SALOTTI 9
8 GERMANA GRASSI 0
9 GRAZIELLA CONTE 7
10 DANILO TOSCANI 11
11 VALERIA ROSSI 4
12 LOREDANA ALLEGRI 2
13 LUCIA BERNINI 0
14 MARCO CAMISA 0
15 LOREDANO CASTAGNOLA 12
16 GABRIELE CORSI 14
17 MIRIAM ERNESTINA GALEOTTI 18
18 MARIA GENNARI 0
19 GIUSEPPE MATARRESE 0
20 DANILO PIVA 0
21 FABRIZIO PEZZONI 2
22 STEFANO SALTARELLI 4
PATRIZIA BARBIERI
LISTA 12 - PATRIZIA BARBIERI SINDACO
1 MASSIMO TRESPIDI 384 (382)
2 CHIARA BORGHINI 38 (40)
3 IVAN CHIAPPA 112
4 JONATHAN PAPAMARENGHI 217
5 FRANCESCO RABBONI 100
6 FEDERICA SGORBATI 180
7 GIUSEPPE SGORBATI (detto Beppe) 62
8 ANDREA ALBORGHETTI 16
9 MATTEO BALDINI 90
10 GIGLIANA BALESTRIERI (detta GIGLIANA GILIAN) 9 (12)
11 GIANLUCA BRUGNOLI 44 (41)
12 CAMILLA CASTELLANI 41 (30)
13 SANDRO CAVANNA 32
14 GORDANA EFREMOVSKA 9
15 STEFANIA ELEUTERI 131
16 GIOVANNI FORLINI 29
17 EDOARDO FUMI 73
18 VALENTINO LAMBERTI 11
19 FRANCESCO MACRì 109 (104)
20 GAUTIER MARCHETTI 16
21 BARBARA MAZZA 195
22 SAMANTHA MILANESI 10
23 ALDO NASELLI 7
24 ANTONI PETROV 28
25 FULVIA PILASTRO 23
26 ROBERTO PROVENZANO (FORTI) 5
27 SILVYE ROLLERI 2
28 ANTONIO SILVA 2
29 DAVIDE STRUZZOLA 20
30 GILBERTH TORTORA (detto GHILBERTH) 7
31 VALERIA TRABACCHI 32
32 FRANCESCO ZARBANO 83
LISTA 13 - LEGA SALVINI PREMIER
1 BARBIERI EUGENIO 35 (34)
2 BERGONZI GIUSEPPE 13 (12)
3 BURZONI ARIANNA 14 (15)
4 CAPPUCCIATI LORELLA detta LOLLI detta LOLLY 82 (83)
5 CASAROLA VALENTINA 28
6 CAVALLI STEFANO 102
7 CREMONA DANIELA 5
8 DATI ALESSIO 44
9 DI CORCIA MARVIN 45
10 FRESCHI JACOPO 21
11 GARILLI DAVIDE 87
12 GARIONI ANGELA 11
13 GIOVANELLI ANGELA TERESA 20
14 GIOVILLI TOMMASO 30
15 MADZOV STOJAN 34 (33)
16 MANCIOPPI PAOLO 129 (130)
17 MICHELOTTI MARISA 27
18 MONTANARI MARCO detto MONTA 87
19 PANDELLI LUCA 12
20 PECORARA SERGIO 60
21 PENINI ROBERTA 4
22 POLLEDRI MASSIMO 119
23 SCHIAVI SARA 32
24 SEGALINI CARLO 74
25 SIDI MASSIMO 15
26 SUSINNO LORENZO 32
27 TIZZONI RACHELE 38
28 VAGHINI LAURA 55
29 VALLA CRISTINA 61
30 VOLPI ANNARITA 4 (5)
31 ZANDONELLA CALLEGHER LUCA detto ZANDO 243 (240)
32 ZILIANI GALEAZZO 0 (2)
LISTA 14 - FORZA ITALIA BERLUSCONI PER BARBIERI
1 ANDREA PUGNI 86
2 RICCARDO AMERIO 40
3 MARILLA AVANZI 4
4 GIOVANNI BARBA 18
5 CARMELO BIONDO 1
6 ADELE BOCOLA 0
7 SARA CADEMARTIRI 21
8 EDOARDO CALLEGARI 0
9 DARIA CATTANI 18 (17)
10 FEDERICO CELLI 27
11 MARIA CONTE 2 (3)
12 ANDREA ESPOSITO 1
13 PIERLUIGI GHILARDELLI 35
14 LUCIA MAESTRI 1
15 MAURA MARCHESINI 30 (29)
16 OLGA MARSICO 13 (14)
17 ISABELLA MARTINI 27
18 LUCIANA MELES 61
19 MONICA MOLINAROLI 17
20 MAURIZIO MONTANARI 19 (21)
21 MAURIZIO MUSI 16 (14)
22 RICCARDO PALMERINI 33 (31)
23 FRANCESCO PERRICONE 2 (4)
24 CARLO PONZINI 15
25 DANIELE ROSSI 26
26 GIAN LUCA ROSSI 17
27 CLAUDIO SANTI 2
28 LUIGI SARTORI 20
29 ARMANDO SCHIAVI 43
30 ANNA MARIA SUTTI 18
31 VERONICA VACCARISI 4
32 MARIA ROSA ZILLI 15
LISTA 15 - GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA
1 GIANCARLO TAGLIAFERRI 252
2 MARGHERITA BONGIORNI 20
3 GIACOMO BRIDELLI 25
4 GIAMPIERA BURZONI 27
5 BEATRICE CARVANI 92
6 MARCO COLOSIMO 212
7 MARTINA CRISTALLI 43
8 BRUNO DI LORENZO 70
9 NICOLA DOMENEGHETTI 333 (332)
10 ELIO FAILLACI 11
11 STEFANO FRONTINI 144
12 GIOVANNI FUOCHI 41
13 ANDREA GABBIANI 87
14 ANTONIO GAROFALO 180
15 DONATA GUGLIELMETTI 30
16 VASKA KOTEVA 31
17 MONICA LATINO 47
18 SARA MALVICINI 23
19 GIAN CARLO MIGLI 241
20 GIORGIO MOGGI 25
21 LUCA MONTANI 6
22 GIANNI MORI 34
23 SANTO MOSCA detto SANDRO 76
24 LORETTA PICCHIONI 10
25 LILICA PILAF 17
26 ALBERTO MASSIMILIANO RESCALLI 20
27 SARA SORESI 397 (392)
28 ROBERTO TADDINI 42
29 ILARIA TOSCA 10 (11)
30 MAURIZIO VICI 78 (80)
31 GLORIA ZANARDI 355 (360)
32 LUCIA ZONCATI 39 (31)
MAURIZIO BOTTI
LISTA 16 - PIACENZA RINASCE
1 DANIELE BAVAGNOLI 82
2 ELENA CAVANNA 23
3 ROBERTO FLORIO 12
4 PAOLA CASTELLI 11
5 SHAHRIAR MALEKAHMADI 7
6 LORENZA BONI 15
7 ANTONELLA ALESSANDRI 13
8 ROBERTA BARBAZZA 0
9 MAURIZIO BONATTI 5
10 CINZIA CIGOGNINI 5 (4)
11 LUCIANA DALLAVALLE 5 (6)
12 ANDREA FERRARI 0
13 VERONICA FERRARI 0
14 FEDERICA GOBBI 12
15 MASSIMO MARCHIONNI 0
16 ANNA MARIA MARUBBI BIGNAMINI 1
17 ELISA MARZAROLI 7
18 MARIA CONSUELO PACELLA 4
19 DARIO PALERMO 6
20 ILARIA PANCOLINI 12
21 ANDREA PLATÈ 12
22 LEONARDO SAGRESTI 2
23 DENIS SCARABOTTOLO 6
24 MIPAM ZANOLI 11
SAMANTA FAVARI
LISTA 17 - 3V
1 ENRICO SCOTTI 14
2 VALENTINA MONTANUCCI 10 (12)
3 PAOLO CARICATI 4
4 CATERINA ORONTE 2
5 STEFANO MACCAGNI 1 (0)
6 ANTONELLA ANSELMI 2
7 DAVIDE RIDENTI 4
8 SIMONA BORLENGHI 3 (1)
9 MARCO MEZZADRI 0
10 MANUELA BRICCONI 1
11 DIEGO PIETRO MARCHESE 0
12 ROSANNA RIDENTI 1
13 VITO IANNUZZI 6
14 ELENA CERUTI 1
5 DANIELE BRICCHI 2 (1)
16 SARA ZILLI 6
17 FRANCO CAGNANI 4 (5)
18 EMANUELA SILVA 0
19 ALFRED BRICCHI 3 (4)
20 MARIAGRAZIA ROSSI 4
21 MARIANGELA SASSI 0
22 RAOUL CIPOLLONE 0
23 CRISTIANO FERRARI 13
24 BARBARA BONGIORNI 1
25 LUCA SCHILLACI 1
26 ANTONELLA CASTIGNO 5