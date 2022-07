Preferenze corrette per un centinaio di candidati (e c'è chi ne "perde" 40). L'ELENCO

Elezioni comunali 2022 di Piacenza, l'elenco con tutti i voti di preferenza aggiornati. La lista con la trascrizione del numero di preferenze ottenute da tutti i candidati delle liste in corsa per Palazzo Mercanti, pubblicato dal Comune dopo il primo turno elettorale, è stata revisionata, corretta e aggiornata. Qui sotto l'elenco con i nominativi e il numero di voti ottenuti (in parentesi quelle indicate precedentemente) e sotto la lista completa, sempre con le preferenze aggiornate.

L’aggiornamento non cambia nella sostanza la previsione di composizione del consiglio comunale nè l’ordine della top venti dei più votati, pur con alcune modifiche: Sara Soresi passa da 392 a 397 preferenze, Gloria Zanardi da 355 a 360, Luca Zandonella da 240 a 243, Tiziana Albasi da 223 a 228 e Andrea Fossati da 230 a 234.

La revisione più vistosa è quella alle preferenze raccolte del candidato con la lista "Piacenza Coraggiosa" Stefano Mozzani, che ne "perde" 40 e passa da 82 a 42.

LE MODIFICHE:

EVELYN UHUNMWANGHO (detta EVELYN) 12 (13)

MARIA GRAZIA PARENTI 21 (22)

ANNA MARIA PENINI 10 (9)

GIUSEPPE SIBONI 28 (29)

ANDREA VAGHINI 36 (35)

DANILO ANELLI 38 (39)

LUCIA BERETTA 12 (13)

CAMILLO BONGIORNI 15 (13)

ELISABETTA BUTTAFAVA 8 (9)

ENRICO CARINI 13 (12)

VALENTINA DI SANTO 14 (15)

MARCO ELISJ 68 (67)

MARINA MALCHIODI 129 (127)

DANILO PAUTASSO 46 (48)

FRANCO PONZINI 142 (141)

SILVIA RANCATI 46 (49)

ANTONELLO REPETTI 8 (5)

FABIO AZZALI 19 (18)

DANIELE BOSONI 35 (36)

STEFANO MOZZANI 42 (82)

ALBERTO SGORBATI detto BATMAN 34 (37)

MARGHERITA LECCE 79 (80)

LOREDANA BOSSI 21 (25)

GIANLUCA BARIOLA 190 (186)

ANTONELLA FERRI 50 (47)

LUCA FERRARI 77 (80)

GIUSEPPE GREGORI 78 (75)

ELISABETTA MENZANI 76 (79)

MONICA MERLINI 20 (21)

ALBERTO MALVICINI 54 (53)

ATTILIO PIGHI 48 (47)

ELENA TORRICELLA 55 (57)

ALFIO RABESCHI 17 (16)

LETIZIA MONDANI 32 (33)

GIULIANA MONTANARI 17 (16)

STEFANO VINCENZO NEGRI 26 (27)

FABIO OBERTELLI 87 (86)

COSTANZA PORCARI 105 (106)

ANNA RIZZI 43 (42)

ELENA SBORDI 0 (1)

SANDRO SPEZIA 113 (112)

MASSIMO BACCHI 40 (44)

TIZIANA ALBASI 228 (223)

LETIZIA BRICCHI 38 (39)

LUCREZIA GAIA BULLA 121 (120)

STEFANO CAPELLI 98 (99)

ALBERTO CIVARDI 98 (99)

COSTANZA DE POLI 140 (142)

IRENE FERRARA 21 (17)

ANDREA FOSSATI 230 (234)

STEFANO PERRUCCI 176 (174)

CONCETTA PALUDI 24 (26)

ALESSANDRO RICORDI 99 (96)

SALVATORE SCAFUTO 191 (190)

MARCO ARCELLI FONTANA 17 (15)

MICHELE BRICCHI 59 (56)

MAURIZIO CAMPAGNOLI 3 (6)

ANTONELLA FONTANA 18 (19)

LEONARDO GARATTI 2 (1)

LORENZO GATTONI 18 (19)

ELENA POZZI 18 (16)

CARLO RANDACCIO 40 (41)

ALESSANDRO SBALBI 5 (6)

MARIA CRISTINA VOLPINI 1 (0)

MASSIMO TRESPIDI 384 (382)

CHIARA BORGHINI 38 (40)

GIGLIANA BALESTRIERI (detta GIGLIANA GILIAN) 9 (12)

GIANLUCA BRUGNOLI 44 (41)

CAMILLA CASTELLANI 41 (30)

FRANCESCO MACRì 109 (104)

BARBIERI EUGENIO 35 (34)

BERGONZI GIUSEPPE 13 (12)

BURZONI ARIANNA 14 (15)

CAPPUCCIATI LORELLA detta LOLLI detta LOLLY 82 (83)

MADZOV STOJAN 34 (33)

MANCIOPPI PAOLO 129 (130)

VOLPI ANNARITA 4 (5)

ZANDONELLA CALLEGHER LUCA detto ZANDO 243 (240)

ZILIANI GALEAZZO 0 (2)

DARIA CATTANI 18 (17)

MARIA CONTE 2 (3)

MAURA MARCHESINI 30 (29)

OLGA MARSICO 13 (14)

MAURIZIO MONTANARI 19 (21)

MAURIZIO MUSI 16 (14)

RICCARDO PALMERINI 33 (31)

FRANCESCO PERRICONE 2 (4)

NICOLA DOMENEGHETTI 333 (332)

SARA SORESI 397 (392)

ILARIA TOSCA 10 (11)

MAURIZIO VICI 78 (80)

GLORIA ZANARDI 355 (360)

LUCIA ZONCATI 39 (31)

CINZIA CIGOGNINI 5 (4)

LUCIANA DALLAVALLE 5 (6)

VALENTINA MONTANUCCI 10 (12)

STEFANO MACCAGNI 1 (0)

SIMONA BORLENGHI 3 (1)

DANIELE BRICCHI 2 (1)

FRANCO CAGNANI 4 (5)

ALFRED BRICCHI 3 (4)

Elezioni comunali di Piacenza 2022, ecco tutti i voti di preferenza per candidato (aggiornato)

STEFANO CUGINI

LISTA 01 - MOVIMENTO 2050

1 SERGIO DAGNINO 104

2 ROBERTO ACCORDINO 32

3 GIUSEPPA ACQUAVIVA 3

4 MICHELE ARZANI 4

5 GIANCARLO BALDINI 4

6 ROSALBA BARILE 7

7 MARCO BAZZANI 8

8 MATTEO BOERI 1

9 MARIA ROSA BOTTI 5

10 ANTONINO CORONA 6

11 CARMINE DE FALCO 24

12 ELENA DE PANTZ 20

13 DANIELA ISKRA SILVA 4

14 ALBERTO LAMBRI 0

15 ROCCO MASERATI 2

16 YOUNESS NADIR 64

17 ENRICA ODDI 1

18 ELENA SADIGH ESHADI 3

19 PIETRO SAMPINO 12

20 CRISTINA TIZZONI 6

21 PAOLO TOSCANI 23

22 ARIANNA TRIVINI 30

23 FEDERICO TERESIO VALLINO 5

LISTA 02 - ALTERNATIVA PER PIACENZA

1 LUIGI RABUFFI 204

2 SARA ALBERICI 38

3 DANIELE ALESSANDRINI 36

4 MARIA LAURA CHIAPPA (detta LALLA) 94

5 FRANCO ARTESE 33

6 PATRIZIA CHIAPPA (detta PATTY) 20

7 DAVIDE BASTONI 138

8 LAURA CORTIMIGLIA 19

9 EMANUELE BAZZONI 14

10 ELIANA MARGOTH CRUZ MOJICA (detta ELIANA) 11

11 DANIELE BRUZZONE 24

12 ALICE MARIA DIMAGGIO 21

13 GIUSEPPE CARINI 29

14 DANIELA FANELLI 78

15 ENRICO ALESSANDRO CARUSO 6

16 LARA GRANATA 12

17 GIANLUCA DEL MANTO 25

18 MARTINA MOTTA 51

19 CARLO DEVOTI 19

20 NICOLETTA PARISI 8

21 FABIO GOBBI 54

22 SARA IVANNA PELLIZZARI 72

23 NIKOLA HRISTOV 118

24 CECILIA SCOLARI 23

25 PIETRO MAZZOLINI 41

26 MAIA LIHUEN SERI 3

27 ETTORE PEDRETTI 13

28 CLAUDIA IRIS TAGLIATTI 8

29 TOMMASO SALA 8

30 EVELYN UHUNMWANGHO (detta EVELYN) 12 (13)

31 GIOVANNI TOSCANI 14

32 MILVIA URBINATI 53

LISTA 03 - EUROPA VERDE

1 GIUSEPPE CASTELNUOVO 100

2 VANDA CAMPREGHER detta VANDA 23

3 ANDREA CHIAPPINI 68

4 GIOVANNI CASTAGNETTI 42

5 DEA DE ANGELIS 4

6 RICCARDO BASSI 11

7 ROBERTA BERSANI 4

8 CLAUDIO BONFANTI 1

9 GIACOMO COVELLI 2

10 MARA FEDERICI 2

11 DANILA FORNARI 25

12 STEFANO FORLINI 13

13 GIULIA FREGONI 1

14 MICAELA GHISONI 57

15 ANGELO GIOSTRI 12

16 KEVIN MASSIMINI 0

17 ADRIANA MERLI 0

18 PAOLO PANTRINI 13

19 MARIA GRAZIA PARENTI 21 (22)

20 ANNA MARIA PENINI 10 (9)

21 GIUSEPPE SIBONI 28 (29)

22 MASSIMO STEFANONI 3

23 ANDREA VAGHINI 36 (35)

24 VITTORIO VEZZULLI 10

25 TIZIANA VIGEVANI 13

26 GABRIELE VIVA 19

LISTA 04 - @SINISTRA

1 GIULIA DEVILETTI 31

2 ANDREA ALESSANDRINI 3

3 MORENA ARBASI 12

4 CLAUDIA BOSSALINI 2

5 DANIEL ENRIQUE BOZZARELLI 9

6 DANIELE CIOLLI 56

7 MARIAGRAZIA CRISTALLI 8

8 DANILO DERBA 41

9 GIUSEPPE DOSSI 14

10 TIZIANA FERRARI 36

11 RAFFAELE FUMI 20

12 GIORGIO GAIUFFI 3

13 ANA GRETA GOBBI 11

14 ORAZIO GOBBI detto ISAIA 7

15 ROBERTO LOVATTINI 66

16 GIUSEPPE MARINO 2

17 MARIA ALBINA MATTARELLO 0

18 MARCO MAZZOLI 12

19 ANTONELLO MORTILLA 23

20 ANTONIO MOSTI 40

21 GIOVANNI MICHELE RIZZITIELLO detto RIZZI 16

22 SIMONA SAVOIA 8

23 EMANUELA SCHIAFFONATI 6

24 PIETRO TAGLIAFERRI 61

25 DAVIDE VANICELLI 14

CORRADO SFORZA FOGLIANI

LISTA 05 - LIBERALI PIACENTINI

1 DANILO ANELLI 38 (39)

2 OMAIMA BENTALAB 10

3 LUCIA BERETTA 12 (13)

4 CAMILLO BONGIORNI 15 (13)

5 ANNALENA BOSI 9

6 ELISABETTA BUTTAFAVA 8 (9)

7 ENRICO CARINI 13 (12)

8 MARICARMEN CHIESA 1

9 ANTONINO COPPOLINO 91

10 VALENTINA DI SANTO 14 (15)

11 MARCO ELISJ 68 (67)

12 FRANCESCO GALLI 2

13 MICHELE GIARDINO 118

14 PAOLO GIORGI 38

15 CRISTIANO GRANDI 16

16 ELENA GUALLA 45

17 ANTONIO LEVONI 170

18 BEATRICE LIGUORI 15

19 MARINA MALCHIODI 129 (127)

20 FIORENZO MALVICINI 57

21 ROBERTO MALVISI 5

22 FRANCESCO MASTRANTONIO 62

23 ERMELINDA MORSIA detta MILLY 50

24 MARCO WALTER PANIZZA 6

25 DANILO PAUTASSO 46 (48)

26 FRANCO PONZINI 142 (141)

27 FILIBERTO PUTZU 198

28 SILVIA RANCATI 46 (49)

29 ANTONELLO REPETTI 8 (5)

30 ALESSIO RIZZO 8

31 MAURO SACCARDI 134

32 NATALIA SCHIAVI 13

KATIA TARASCONI

LISTA 06 - PIACENZA CORAGGIOSA

1 SERENA GROPPELLI 257

2 MATTEO ANELLI 137

3 FABIO AZZALI 19 (18)

4 DANIELE BOSONI 35 (36)

5 GIOVANNI CALLEGARI 0

6 PAOLO CAMMI 130

7 CHIARA CORNELLI 85

8 MICHELA CUCCHETTI 55

9 SILVANA DE MARCO 12

10 OMAR DIOP 124

11 GIANNI FAVARI 24

12 CARLO FERRARI 9

13 FABIO FLORIO 32

14 ALESSANDRO FORNASARI 109

15 BORIS INFANTINO 144

16 BEATRICE LA FACE 21

17 ELISA MAGNANI 46

18 STEFANO MOZZANI 42 (82)

19 FRANCESCO PEROTTI 28

20 ANGELA PORTESI 19

21 PAOLA ROSSI 64

22 ALBERTO SGORBATI detto BATMAN 34 (37)

23 ILARIA TRIOLI 28

LISTA 07 - LISTA CIVICA PER PIACENZA

1 MARGHERITA LECCE 79 (80)

2 LEONARDO LUCCA 43

3 LOREDANA BOSSI 21 (25)

4 GIANLUCA BARIOLA 190 (186)

5 ELENA BOZZARELLI 39

6 DAVIDE BERSANI 49

7 SARA BRAVI 41

8 FRANCESCO BRIANZI 289

9 SIBILLA BRUSAMONTI 110

10 FRANCESCO CASATI 150

11 MANUELA DALLA FONTANA 44

12 DAVIDE CHIESA 24

13 ANTONIA FERRARI 68

14 MARIO DADATI 106

15 ANTONELLA FERRI 50 (47)

16 LUCA DALLANEGRA 83

17 ANGELA STEFANIA FUGAZZA 81

18 LUCA FERRARI 77 (80)

19 PAOLA GARILLI 24

20 MARCELLO GRANATA 14

21 CLAUDIA GNOCCHI 205

22 GIUSEPPE GREGORI 78 (75)

23 ELISABETTA MENZANI 76 (79)

24 QENAN JAHO 68

25 MONICA MERLINI 20 (21)

26 ALBERTO MALVICINI 54 (53)

27 SILVANA PAGANI 10

28 MIRCO MARCHESINI 24

29 MIRIAM STEFANONI 51

30 ATTILIO PIGHI 48 (47)

31 ELENA TORRICELLA 55 (57)

32 ALFIO RABESCHI 17 (16)

LISTA 08 - PIACENZA OLTRE

1 CATERINA PAGANI 165

2 MARIA GRAZIA BADINI 48

3 NICOLA BARBIERI 54

4 MAURIZIO BOSELLI 26

5 LINA BRUNO detta LINA 40

6 ALESSANDRA BURZONI 34

7 GIANLUCA CECCARELLI 168

8 CORRADO CONFALONIERI 33

9 NICOLA CONTARDI 43

10 ANDREA DALIA 17

11 ANTONIO DE FILIPPO 11

12 GIOVANNI GABBA 36

13 MAURIZIO GHIONI 1

14 EMANUELE MAFFI detto MAFFO 22

15 MARISA MAFFI detta MARISA 22

16 LORENZO MAZZI 7

17 MARIUCCIA MELLA 40

18 MICHELE MENNUNI 3

19 ANDREA MEZZADRI 30

20 LETIZIA MONDANI 32 (33)

21 GIULIANA MONTANARI 17 (16)

22 STEFANO VINCENZO NEGRI 26 (27)

23 FABIO OBERTELLI 87 (86)

24 FRANCESCO PERINI 120

25 COSTANZA PORCARI 105 (106)

26 ANNA RIZZI 43 (42)

27 CLAUDIA ROMANINI 21

28 ELENA SBORDI 0 (1)

29 SANDRO SPEZIA 113 (112)

30 NICOLETA ALINA SUCIU 40

31 DANIELE VALLISA 14

32 GUGLIELMO ZUCCONI detto WILLY 40

LISTA 09 - PARTITO DEMOCRATICO

1 PAOLA DE MICHELI 459

2 CHRISTIAN FIAZZA 420

3 PAOLA GAZZOLO 414

4 MASSIMO BACCHI 40 (44)

5 TIZIANA ALBASI 228 (223)

6 ANGELO BERTONCINI detto MARCO 51

7 LETIZIA BRICCHI 38 (39)

8 GAETANO BONETTI detto JIMMY 76

9 LUCREZIA GAIA BULLA 121 (120)

10 STEFANO CAPELLI 98 (99)

11 EGLE CAPUCCIATI 46

12 ALBERTO CIVARDI 98 (99)

13 LORENZA CERESA 2

14 CLAUDIU VIOREL CRISTEA 82

15 COSTANZA DE POLI 140 (142)

16 SERGIO FERRI 192

17 IRENE FERRARA 21 (17)

18 ANDREA FOSSATI 230 (234)

19 ANGELA OPIZZI 16

20 FRANCESCO LO PARCO 98

21 GIOVANNA PALLADINI 75

22 STEFANO PERRUCCI 176 (174)

23 CONCETTA PALUDI 24 (26)

24 MARCELLO PETRINI 127

25 MARTINA PLATÈ 52

26 GUGLIELMO PIGHI 65

27 ANNALIA REGGIANI 48

28 FRANTZ PIVA 33

29 CLARA ROSSI 34

30 ALESSANDRO RICORDI 99 (96)

31 FIORELLA SCALETTI 39

32 SALVATORE SCAFUTO 191 (190)

LISTA 10 - AZIONE CON CALENDA

1 FILIPPO CERUTI 55

2 GIUSEPPINA TAGLIAFICHI 23

3 GAIA AGHINI LOMBARDI 1

4 MAURO AGUDA 2

5 MARCO ARCELLI FONTANA 17 (15)

6 ALESSIO BORSOTTI 5

7 MAURO BRAGHIERI 50

8 MICHELE BRICCHI 59 (56)

9 MAURIZIO CAMPAGNOLI 3 (6)

10 ANTONIO CHIESA 13

11 SABRINA DE CANIO 29

12 PAOLO FAVARI 14

13 FRANCO FINETTI 5

14 ANTONELLA FONTANA 18 (19)

15 LEONARDO GARATTI 2 (1)

16 LORENZO GATTONI 18 (19)

17 KATIA LA ROSA 4

18 ALESSANDRA MAESTRINI 19

19 MICHELA MONTIPO’ 3

20 ELENA POZZI 18 (16)

21 CARLO RANDACCIO 40 (41)

22 ALESSANDRO SBALBI 5 (6)

23 MARIA CRISTINA VOLPINI 1 (0)

LISTA 11 - PENSIONATI PIACENTINI

1 PIETRO LUIGI TANSINI 23

2 LODOVICO VINCENZI 0

3 MATTEO ANDREA DE LUCA 1

4 ROSA IBELLA COELLO FERNANDEZ 13

5 CARLO FERRARI 1

6 JUNIA AGENTI 1

7 FABIO SALOTTI 9

8 GERMANA GRASSI 0

9 GRAZIELLA CONTE 7

10 DANILO TOSCANI 11

11 VALERIA ROSSI 4

12 LOREDANA ALLEGRI 2

13 LUCIA BERNINI 0

14 MARCO CAMISA 0

15 LOREDANO CASTAGNOLA 12

16 GABRIELE CORSI 14

17 MIRIAM ERNESTINA GALEOTTI 18

18 MARIA GENNARI 0

19 GIUSEPPE MATARRESE 0

20 DANILO PIVA 0

21 FABRIZIO PEZZONI 2

22 STEFANO SALTARELLI 4

PATRIZIA BARBIERI

LISTA 12 - PATRIZIA BARBIERI SINDACO

1 MASSIMO TRESPIDI 384 (382)

2 CHIARA BORGHINI 38 (40)

3 IVAN CHIAPPA 112

4 JONATHAN PAPAMARENGHI 217

5 FRANCESCO RABBONI 100

6 FEDERICA SGORBATI 180

7 GIUSEPPE SGORBATI (detto Beppe) 62

8 ANDREA ALBORGHETTI 16

9 MATTEO BALDINI 90

10 GIGLIANA BALESTRIERI (detta GIGLIANA GILIAN) 9 (12)

11 GIANLUCA BRUGNOLI 44 (41)

12 CAMILLA CASTELLANI 41 (30)

13 SANDRO CAVANNA 32

14 GORDANA EFREMOVSKA 9

15 STEFANIA ELEUTERI 131

16 GIOVANNI FORLINI 29

17 EDOARDO FUMI 73

18 VALENTINO LAMBERTI 11

19 FRANCESCO MACRì 109 (104)

20 GAUTIER MARCHETTI 16

21 BARBARA MAZZA 195

22 SAMANTHA MILANESI 10

23 ALDO NASELLI 7

24 ANTONI PETROV 28

25 FULVIA PILASTRO 23

26 ROBERTO PROVENZANO (FORTI) 5

27 SILVYE ROLLERI 2

28 ANTONIO SILVA 2

29 DAVIDE STRUZZOLA 20

30 GILBERTH TORTORA (detto GHILBERTH) 7

31 VALERIA TRABACCHI 32

32 FRANCESCO ZARBANO 83

LISTA 13 - LEGA SALVINI PREMIER

1 BARBIERI EUGENIO 35 (34)

2 BERGONZI GIUSEPPE 13 (12)

3 BURZONI ARIANNA 14 (15)

4 CAPPUCCIATI LORELLA detta LOLLI detta LOLLY 82 (83)

5 CASAROLA VALENTINA 28

6 CAVALLI STEFANO 102

7 CREMONA DANIELA 5

8 DATI ALESSIO 44

9 DI CORCIA MARVIN 45

10 FRESCHI JACOPO 21

11 GARILLI DAVIDE 87

12 GARIONI ANGELA 11

13 GIOVANELLI ANGELA TERESA 20

14 GIOVILLI TOMMASO 30

15 MADZOV STOJAN 34 (33)

16 MANCIOPPI PAOLO 129 (130)

17 MICHELOTTI MARISA 27

18 MONTANARI MARCO detto MONTA 87

19 PANDELLI LUCA 12

20 PECORARA SERGIO 60

21 PENINI ROBERTA 4

22 POLLEDRI MASSIMO 119

23 SCHIAVI SARA 32

24 SEGALINI CARLO 74

25 SIDI MASSIMO 15

26 SUSINNO LORENZO 32

27 TIZZONI RACHELE 38

28 VAGHINI LAURA 55

29 VALLA CRISTINA 61

30 VOLPI ANNARITA 4 (5)

31 ZANDONELLA CALLEGHER LUCA detto ZANDO 243 (240)

32 ZILIANI GALEAZZO 0 (2)

LISTA 14 - FORZA ITALIA BERLUSCONI PER BARBIERI

1 ANDREA PUGNI 86

2 RICCARDO AMERIO 40

3 MARILLA AVANZI 4

4 GIOVANNI BARBA 18

5 CARMELO BIONDO 1

6 ADELE BOCOLA 0

7 SARA CADEMARTIRI 21

8 EDOARDO CALLEGARI 0

9 DARIA CATTANI 18 (17)

10 FEDERICO CELLI 27

11 MARIA CONTE 2 (3)

12 ANDREA ESPOSITO 1

13 PIERLUIGI GHILARDELLI 35

14 LUCIA MAESTRI 1

15 MAURA MARCHESINI 30 (29)

16 OLGA MARSICO 13 (14)

17 ISABELLA MARTINI 27

18 LUCIANA MELES 61

19 MONICA MOLINAROLI 17

20 MAURIZIO MONTANARI 19 (21)

21 MAURIZIO MUSI 16 (14)

22 RICCARDO PALMERINI 33 (31)

23 FRANCESCO PERRICONE 2 (4)

24 CARLO PONZINI 15

25 DANIELE ROSSI 26

26 GIAN LUCA ROSSI 17

27 CLAUDIO SANTI 2

28 LUIGI SARTORI 20

29 ARMANDO SCHIAVI 43

30 ANNA MARIA SUTTI 18

31 VERONICA VACCARISI 4

32 MARIA ROSA ZILLI 15

LISTA 15 - GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA

1 GIANCARLO TAGLIAFERRI 252

2 MARGHERITA BONGIORNI 20

3 GIACOMO BRIDELLI 25

4 GIAMPIERA BURZONI 27

5 BEATRICE CARVANI 92

6 MARCO COLOSIMO 212

7 MARTINA CRISTALLI 43

8 BRUNO DI LORENZO 70

9 NICOLA DOMENEGHETTI 333 (332)

10 ELIO FAILLACI 11

11 STEFANO FRONTINI 144

12 GIOVANNI FUOCHI 41

13 ANDREA GABBIANI 87

14 ANTONIO GAROFALO 180

15 DONATA GUGLIELMETTI 30

16 VASKA KOTEVA 31

17 MONICA LATINO 47

18 SARA MALVICINI 23

19 GIAN CARLO MIGLI 241

20 GIORGIO MOGGI 25

21 LUCA MONTANI 6

22 GIANNI MORI 34

23 SANTO MOSCA detto SANDRO 76

24 LORETTA PICCHIONI 10

25 LILICA PILAF 17

26 ALBERTO MASSIMILIANO RESCALLI 20

27 SARA SORESI 397 (392)

28 ROBERTO TADDINI 42

29 ILARIA TOSCA 10 (11)

30 MAURIZIO VICI 78 (80)

31 GLORIA ZANARDI 355 (360)

32 LUCIA ZONCATI 39 (31)

MAURIZIO BOTTI

LISTA 16 - PIACENZA RINASCE

1 DANIELE BAVAGNOLI 82

2 ELENA CAVANNA 23

3 ROBERTO FLORIO 12

4 PAOLA CASTELLI 11

5 SHAHRIAR MALEKAHMADI 7

6 LORENZA BONI 15

7 ANTONELLA ALESSANDRI 13

8 ROBERTA BARBAZZA 0

9 MAURIZIO BONATTI 5

10 CINZIA CIGOGNINI 5 (4)

11 LUCIANA DALLAVALLE 5 (6)

12 ANDREA FERRARI 0

13 VERONICA FERRARI 0

14 FEDERICA GOBBI 12

15 MASSIMO MARCHIONNI 0

16 ANNA MARIA MARUBBI BIGNAMINI 1

17 ELISA MARZAROLI 7

18 MARIA CONSUELO PACELLA 4

19 DARIO PALERMO 6

20 ILARIA PANCOLINI 12

21 ANDREA PLATÈ 12

22 LEONARDO SAGRESTI 2

23 DENIS SCARABOTTOLO 6

24 MIPAM ZANOLI 11

SAMANTA FAVARI

LISTA 17 - 3V

1 ENRICO SCOTTI 14

2 VALENTINA MONTANUCCI 10 (12)

3 PAOLO CARICATI 4

4 CATERINA ORONTE 2

5 STEFANO MACCAGNI 1 (0)

6 ANTONELLA ANSELMI 2

7 DAVIDE RIDENTI 4

8 SIMONA BORLENGHI 3 (1)

9 MARCO MEZZADRI 0

10 MANUELA BRICCONI 1

11 DIEGO PIETRO MARCHESE 0

12 ROSANNA RIDENTI 1

13 VITO IANNUZZI 6

14 ELENA CERUTI 1

5 DANIELE BRICCHI 2 (1)

16 SARA ZILLI 6

17 FRANCO CAGNANI 4 (5)

18 EMANUELA SILVA 0

19 ALFRED BRICCHI 3 (4)

20 MARIAGRAZIA ROSSI 4

21 MARIANGELA SASSI 0

22 RAOUL CIPOLLONE 0

23 CRISTIANO FERRARI 13

24 BARBARA BONGIORNI 1

25 LUCA SCHILLACI 1

26 ANTONELLA CASTIGNO 5