Fi: «Il problema sicurezza si manifesta ogni giorno a Piacenza»

«Dopo l’ennesimo episodio di violenza accaduto stamattina a danno di agenti di polizia intervenuti per bloccare un tentato furto di auto nel parcheggio del Cheope ad opera di un nordafricano è chiaro che la misura è colma. Forza Italia Piacenza si congratula con gli agenti prontamente intervenuti ed esprime solidarietà a quelli che sono rimasti feriti o contusi a causa dell'irruenza del soggetto che portava pure un coltello in tasca. Fortunatamente il soggetto è stato assicurato alla giustizia. Oramai è evidente che il problema della sicurezza si manifesta quasi ogni giorno nella nostra città e a danno sia di persone o di cose a qualsiasi ora: neppure in pieno giorno si può dirsi sicuri. Fortunatamente, anche in questo caso, cittadini attenti hanno sventato un reato assicurando un delinquente alle nostre carceri. Nel programma elettorale di Forza Italia, portato avanti alle prossime elezioni politiche dai nostri candidati alla Camera dei Deputati Gianluca Argellati e Isabella Martini, e dalla candidata al Senato Paola Pizzelli, la sicurezza del cittadino è messa in primo piano. Basta delinquere senza certezze della pena e basta ad una accoglienza incontrollata che lascia entrare nel nostro Paese non persone bisognose ma elementi spregiudicati capaci dei peggiori delitti».

Forza Italia Piacenza