"Fine vita", l'ex presidente della Regione La Forgia ha fatto la sedazione profonda

L’ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, Antonio La Forgia, ha cominciato stanotte il percorso di sedazione profonda, dopo il consenso informato. Il 78enne da oltre un anno e mezzo lotta contro un tumore. A confermare la notizia, con un post sui social, è stata la moglie, Mariachiara Risoldi: «Dopo colloquio con il paziente e la moglie, sulla linea della DAT si inizia sedazione palliativa con morfina ogni 4 ore. Viene dato il consenso».

«Antonio ha iniziato un viaggio alle 00.07 di sola andata, con serenità, con la sua grande famiglia allargata attorno - conclude il breve post -. Per la legge il suo corpo è costretto ad essere ancora qui, mentre la sua mente è già arrivata in un luogo leggero. Siamo un Paese veramente ipocrita».

Presidente della Regione Emilia Romagna tra il 1996 e il 1999, La Forgia ha preso il posto del piacentino Pier Luigi Bersani, prima di lasciarlo a sua volta a Vasco Errani. Grande protagonista della politica, sia bolognese che nazionale, da oltre un anno combatte contro un terribile male. Una battaglia in cui ha sempre avuto al suo fianco la moglie Maria Chiara Risoldi, psicoterapeuta e scrittrice. Dopo aver conseguito la laurea in Fisica, aderì al Partito Comunista e fu eletto in Consiglio comunale a Bologna nel 1970, per poi ricoprire la carica di assessore per l'Organizzazione del personale e poi quella di responsabile per l'innovazione fino al 1990, collaborando con i sindaci Renato Zangheri e Renzo Imbeni. Dal 1991 al 1993 è stato il segretario provinciale del Pds, nella federazione che era l'erede della "più grande del mondo occidentale" e poi fino al 1996 è stato segretario regionale del partito. Poi venne la carica di Presidente della Regione Emilia Romagna, prima del passaggio da militante nella Margherita e nel Pd, con cui ha avuto modo di rimanere per due mandati in parlamento.