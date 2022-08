Forza Italia, il sindaco di Vigolzone Argellati terzo nel listino alla Camera

Forza Italia ha presentato le sue liste per il proporzionale. Nel collegio di Piacenza e Parma alla Camera dei Deputati, l’ex sindaco parmigiano Pietro Vignali (si era ricandidato quest’anno, perdendo contro il centrosinistra) è al primo posto. Al secondo Marica Sarati (Reggio Emilia). Al terzo posto il sindaco di Vigolzone, Gianluca Argellati. Al quarto la monticellese Isabella Martini. Per l’elezione al Senato, collegio plurinominale 1 circoscrizione Emilia Romagna, è candidata la vice sindaco del Comune di Fiorenzuola d Paola Pizzelli. «Adesso – commenta Gabriele Girometta, commissario provinciale di Forza Italia - esaurito il passaggio formale del deposito della candidature, inizia la campagna elettorale vera e propria con l’obiettivo di portare il centrodestra al Governo del Paese. I nostri candidati sono un mix di esperienza e novità e tutta la struttura azzurra del Partito a Piacenza è pronta a sostenere i nostri rappresentanti. L’obiettivo è quello di portare all’elezione di un rappresentante piacentino di Forza Italia, cosa che manca ormai da parecchio tempo, per dare voce alle esigenze degli elettori moderati e liberali che nel nostro partito si riconoscono. A Gianluca Argellati, Isabella Martini, Paola Pizzelli vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro».