Forza Italia: «Nessuna caccia alle streghe, ma urgono interventi per la sicurezza»

«L’episodio di violenza accaduto all’alba di domenica in via Scalabrini a Piacenza, commesso da un immigrato richiedente asilo ai danni di una donna ucraina, è di assoluta gravità». Così il gruppo provinciale di Forza Italia stigmatizza quanto accaduto la mattina del 21 agosto.

«Le conseguenze potevano essere ben peggiori se non vi fosse stata una pronta segnalazione da parte di un diligente cittadino alle forze dell’ordine che sono prontamente intervenute in soccorso della donna, provvedendo anche ad arrestare il responsabile dello spregevole gesto. Senza voler creare un clima da caccia alle streghe, questo episodio deve far riflettere e urgono assolutamente interventi urgenti per evitare che si ripetano nel tempo, mettendo a rischio la tranquillità dei cittadini e dando pure un danno d’immagine alla città».

«Il sistema di accoglienza così com’è adesso non funziona e la gente è stanca dei continui episodi di violenza che ogni giorno accadono in Italia, e non solo a Piacenza, a carico dei richiedenti asilo. Chiediamo che il sindaco Tarasconi si faccia carico di chiedere la convocazione urgente del comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica per evitare che si possa ripetere un episodio del genere. Invitiamo anche il Sindaco, quale responsabile della sicurezza della città di Piacenza, di mettere sulle strade e nelle vie il maggior numero possibile di agenti della Polizia Municipale per il controllo e la sorveglianza del territorio cittadino».