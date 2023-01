Giovani Dem: «Necessario garantire pluralismo, dibattito e confronto»

«C'è una volontà diffusa e sentita di partecipare e spingere affinché questa fase costituente sia una cosa seria, tra tutti noi, per un partito rinnovato nelle idee, nella classe dirigente e nella propria identità». Con una nota stampa, la Segreteria Provinciale dei Giovani Democratici piacentini, «consapevole dell’importanza della fase congressuale che il Partito sta vivendo, esprime il proprio pieno e convinto coinvolgimento. Il contributo della giovanile sarà finalizzato a contribuire al cambiamento di cui il Partito necessita, sottolineando la centralità che le nuove generazioni dovranno avere in questo passaggio».

La segreteria rende noto di non assumere inoltre, al momento, alcun posizionamento univoco e pubblico in favore di un candidato: «Al nostro interno, tra le ragazze e i ragazzi iscritti, esistono sensibilità differenti che riteniamo opportuno salvaguardare e tutelare affinché sia stimolato ed incentivato un confronto ed un dibattito sano incentrato sui contenuti e sulla futura visione di partito», afferma il segretario provinciale Andrea Capellini.

«Ciò appare particolarmente necessario, - dice - specie in una fase come questa che si propone di essere rifondativa, all’interno di un congresso che stenta a decollare, dove vediamo ripetersi, a livello nazionale, schemi e dinamiche già viste troppe volte e che, negli anni, hanno minato l'identità e la credibilità del nostro partito. Per questo, sin dalla formazione della nostra federazione provinciale - proseguono i giovani dem - pur schierandoci e mantenendo le nostre idee e posizionamenti, si è voluto adottare un atteggiamento positivo e collaborativo, improntato sullo spirito di squadra. A tale scopo ci siamo fatti promotori in prima persona di numerose occasioni di formazione e dibattito, in questi anni, in nome di una politica che deve essere partecipata ed attiva, che molte volte abbiamo sentito mancare. Proprio con questo spirito, riteniamo necessario stimolare un sano confronto, anche partendo da posizioni diverse dalla linea condivisa, ma avendo sempre chiara la responsabilità di seguire la linea maggioritaria e lavorare per il bene comune del sistema partito. Ne deriverà dunque la conseguente partecipazione, supporto e promozione della giovanile a tutti quei momenti che saranno promossi, specie nel territorio provinciale, in vista del congresso, volti a creare dibattito per un concreto e profondo rinnovamento».

«Continueremo ad impegnarci per un partito che non mortifichi le competenze interne, che sappia dare il doveroso spazio ai propri giovani, che torni ad essere propulsore e perno, con chiarezza nei contenuti, del campo progressista e riformista del nostro Paese. Spesso, infatti, - concludono i GD - come giovani si viene chiamati solo nelle fasi cruciali per riempire alcuni vuoti, semplicemente perché appartenenti ad un determinato target di età; non vogliamo che sia così. La nostra azione e il nostro contributo invece sono sempre necessari in quanto portatori di una visione della società che alle altre generazioni spesso manca. Tale lettura si fa indispensabile per coltivare l’ambizione di costruire il progresso della società, in altri termini una vera proposta riformista e progressista che, solo attraverso la politica, si può attuare con fermezza».

«Non vogliamo una nuova rottamazione per avere un nuovo centro di potere ma che il partito decida cosa vuole essere, chi vuole rappresentare e con quali temi prioritari. L’essere giovani non è un valore che, da solo, ci permetterà di fare buona politica. Appare tuttavia necessario favorire anche un ricambio, dando maggiore spazio e valore a quelle leve che hanno dimostrato nel tempo di tenere al partito, dedicando energie preziose, come nel nostro piccolo crediamo di aver fatto negli ultimi anni, pur consapevoli di quanto non sia solo un problema di età. Questa stagione va affrontata guardando al futuro, un futuro che avrà bisogno di noi: noi ci siamo stati, ci siamo e continueremo ad esserci, convintamente».