Gli appuntamenti del Movimento 5 Stelle nelle piazze emiliane

Il Movimento 5 Stelle sta organizzando diversi itinerari per far sentire la propria presenza alla popolazione ed incontrare i cittadini per un confronto concreto e aperto. I candidati e parlamentari del Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli, Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Stefania Ascari, Mattia Veronesi, Daniele Piccoli, Gabriella Blancato e Carmine De Falco incontreranno i cittadini in diversi banchetti informativi organizzati nelle città Emiliano romagnole grazie anche al contributo degli attivisti, in vista delle elezioni del 25 settembre.

Per quanto riguarda la provincia di Modena, domenica 11 Settembre saranno presenti al mattino dalle 9 alle 12 nelle piazze di Serramazzoni, Cavezzo, Vignola e Castelfranco.

Saranno impegnati per tutta la giornata invece a Formigine dalle 9 alle 18, a Modena dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 e a Castelvetro dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Mercoledi 14 settembre saranno a Castelvetrano dalle 9 alle 12.30 mentre Giovedì 15 si troveranno a Nonantola dalle 9 alle 12.

Per quanto riguarda Venerdì 16 settembre saranno presenti ad un incontro a Modena in CNA Lanzi, Ferraresi e Mantovani e si sposteranno in piazza della pomposa dalle 20 alle 24.

Sabato 17 settembre al mattino saranno a Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Formigine, Mirandola, Pavullo e Soliera. Al pomeriggio li troveremo a Concordia, mentre saranno impegnati per tutta la giornata a Castelvetro, Vignola, Modena e Nonantola.

Domenica 18 settembre i banchetti si troveranno al mattino a Cavezzo, Vignola e Castelfranco e proseguiranno anche nel pomeriggio a Formigine e Castelvetro.

Martedì 20 settembre li troviamo a Montale dalle 9 alle ore 12:30.

Mercoledì 21 settembre saranno a Castelvetro dalle 9 alle ore 12:30.

Giovedì 22 settembre saranno impegnati a Nonantola dalle 9 alle 12.

In ultimo, nella mattinata di Sabato 24 settembre li troveremo a Castelfranco Emilia e Castelnuovo dalle 9 alle 12.30.

Martedi 13 incontro pubblico a Carpi in sala Duomo con Lapam, Confartigianato, Confcommercio e CNA

Per quanto riguarda invece la provincia di Reggio Emilia, i banchetti saranno attivi a Casalgrande nelle mattinate dell’8, 11 e 22 settembre, a Reggiolo nelle giornate del 18 e 23 settembre. Il 12 settembre saranno presenti a Montecchio, Scandiano e Castelnovo Ne Monti. Il 14 e 21 presenzieranno a Correggio. Il 17 li troveremo a Bibbiano e S.Martino. Il 18 settembre si troveranno a Novellara e Salvaterra. Il 19 a Scandiano e Castelnovo Ne Monti. Infine, giovedì 22 i banchetti saranno allestiti a San Polo d’Enza e Casalgrande.

Inoltre i banchetti informativi saranno allestiti a Piacenza in piazzale Genova dal 16 settembre alle ore 15 al 18 settembre ore 22.30, ed a Cento di Ferrara dall’11 Settembre ore 21 fino alla mezzanotte del 12.