«Green pass, misura schizofrenica che non contrasta il Coronavirus ma uccide l'economia»

«Le denunce di Fratelli d'Italia sul green pass purtroppo vengono confermate dai primi dati delle associazioni di categoria, delle famiglie, degli studenti universitari e molti altri penalizzati da questo strumento tanto inutile quanto ancor più dannoso: non solo non contrasta il Coronavirus, ma pure uccide la nostra economia». Lo afferma Giancarlo Tagliaferri consigliere regionale di Fratelli d’Italia. E ancora: «Di fatto è un obbligo vaccinale senza che il governo se ne assuma la responsabilità. Contro ogni logica ai gestori dei locali è stato consegnato il ruolo di agente di pubblica sicurezza senza averne i requisiti. Anche in Emilia-Romagna la situazione è drammatica: la Regione balbetta dicendo che il Green pass è la salvezza nazionale, ma in realtà è solo una umiliazione e l'ennesima mazzata per chi ogni giorno tira su la saracinesca per mettere insieme pranzo e cena».