«I moderati ci sono anche in Alternativa per Piacenza»

«Leggiamo delle dichiarazioni del deputato Ettore Rosato durante l’inaugurazione della sede del partito che ha per leader l’ex presidente del consiglio (quello che se avesse perso il referendum si sarebbe dimesso). Naturalmente non ha mancato di commentare l’alleanza del centro sinistra Piacentino tra le varie anime dello stesso, compresi i 5 Stelle. Lo ha fatto con commenti di critica e senza nessuna proposta, se non quella di una ventilata terza lista che veda insieme i moderati». Così Alternativa per Piacenza e il Movimento 5 Stelle intendono intervenire per rispondere a distanza alle riflessioni dell’esponente di Italia Viva e vicepresidente della Camera, che ha contestato l’alleanza tra i pentastellati e la sinistra. «Prima o poi bisognerà anche spiegare bene cosa si intenda per moderati, categoria secondo qualcuno, di cui sarebbe sprovvista Alternativa per Piacenza. Stiano tranquilli gli amici del partito del senatore toscano, se per moderati si intendono persone serie, che si danno da fare per la propria città e non dispensano giudizi su situazioni che non conoscono, Alternativa per Piacenza e il Movimento 5 stelle, che ne è parte attiva ne hanno in abbondanza».