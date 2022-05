Il Consiglio: «Nuove risorse contro disturbi alimentari e mentali fra i giovani»

«I disturbi alimentari, ed i disturbi mentali fra i giovani meritano la massima attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale». Esordisce così Marvin di Corcia, consigliere comunale della Lega, al termine dell’ultima seduta di Consiglio comunale del mandato dell’Amministrazione Barbieri. «Grazie all’Ordine del Giorno che lunedì 9 Maggio il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità, saranno stanziate nuove risorse per contrastare i disturbi alimentari e mentali nella fascia giovanile di popolazione. I periodi di lockdown prolungati hanno segnato profondamente i nostri ragazzi, come emerso anche da un recente articolo pubblicato su più testate giornalistiche. È necessario, oggi più che mai, investire in nuove progettualità per dare una risposta certa, e puntuale, ai giovani che si ritrovano in questa condizione. Saranno realizzati tramite Ausl, ed associazioni che si occupano quotidianamente di disagio giovanile, progettualità per dare risposte, ed un aiuto, concreto».