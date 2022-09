Il partito “Vita” candida il piacentino Enrico Scotti

Il partito Vita parteciperà alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Questo è stato possibile grazie ad una grande mobilitazione popolare nazionale che, nonostante le numerose difficoltà organizzative, burocratiche e di calendario, dovute allo scioglimento anticipato delle camere del Parlamento italiano, ha permesso di raccogliere le 60.000 firme necessarie per poter partecipare alla competizione elettorale.“Vita” presenta la candidatura del piacentino Enrico Scotti alla camera dei deputati sia nel collegio uninominale di Piacenza che nel collegio plurinominale formato da Piacenza, Parma e Reggio Emilia, per il quale sarà capolista la deputata uscente Sara Cunial. Completano la squadra per il collegio plurinominale i candida Raoul Cipollone e Simona Gherpelli. Per quanto riguarda il Senato, Vita presenta la professoressa Antonietta Gatti come capolista per il collegio plurinominale di Parma e Modena, di cui fanno parte anche Piacenza e provincia. Completano la lista Luca Teodori, Mariangela Sassi e Marco Meschiari. La parmense Mariangela Sassi sarà presente anche nel collegio uninominale di riferimento per Piacenza e provincia. «Vita è una nuova comunità politica e sociale aperta ed inclusiva, una comunità di esseri umani coscienti, consapevoli e coerenti che hanno deciso di smettere di delegare le decisioni che riguardano la loro vita e hanno scelto di mettere i propri migliori talenti a disposizione della comunità nazionale. Vita è stata fondata nel 2022 dall’onorevole indipendente Sara Cunial, da Luca Teodori segretario nazionale del partito “3V”, dal consigliere regionale Lazio Davide Barillari, da Paolo Sensini saggista, storico e fondatore dei “No Paura Day”, da Maurizio Martucci di “Alleanza Italiana Stop 5G” e dall’avvocato Edoardo Polacco di “Sentinelle della Costituzione” e “Io sto con l’avvocato Polacco”».