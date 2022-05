Il viceministro ai trasporti Morelli: «Grandiose possibilità per Piacenza con il Pnrr»

Alessandro Morelli, viceministro ai trasporti e alle infrastrutture, nella mattinata del 24 maggio era a Piacenza per incontrare il sindaco Patrizia Barbieri e gli esponenti locali della Lega. Al point elettorale di via Cavour è intervenuto in dialogo con Matteo Rancan (consigliere regionale del Carroccio) e la stessa candidata sindaco Barbieri, per fare il punto della situazione. «Contiamo - ha detto Rancan - su un dialogo proficuo con Morelli nei prossimi anni. Stamattina, infatti, lo abbiamo portato a Mucinasso per un sopralluogo, con i tecnici del Comune abbiamo visto come sarà la futura ciclopedonale di collegamento alla città».

«Molti problemi legati ai trasporti – ha spiegato Patrizia Barbieri - riguardano la scelta di Reggio Emilia come stazione dell’alta velocità. Seguire le decisioni di Graziano Delrio ha portato al disastro. Ora siamo interessato alla quarta corsia dell’A1, tema irrisolto. Abbiamo, come priorità, anche il pendolarismo e il trasporto su rotaia. La convenzione del 2017 per il polo del ferro è scaduta ed è troppo importante per spostare a Le Mose tutto il traffico merci: toglieremmo alcuni binari per avere più parcheggi nella zona della stazione ferroviaria. Abbiamo portato avanti le richieste con Rfi. Siamo una città strategica per i trasporti nel Nord Italia. Però dobbiamo risolvere i problemi per un collegamento più efficiente. A Cremona il sindaco ha voluto un protocollo, vorrebbero collegarsi meglio, anche loro, a Bologna e Firenze sulla tratta di Piacenza. Sia per i passeggeri che per le merci».

«Grazie alle proposte dell'Amministrazione - ha detto il viceministro Morelli - ci sono grandiose possibilità legate al Pnrr. Per i prossimi anni Piacenza, grazie a Barbieri e agli assessore leghisti, vedrà concretizzare molti progetti, sarà “una primavera” per questa città. Stamattina mi hanno fatto vedere la pista ciclopedonale che collegherà una frazione alla città. C'è una visione, anche per collegare al meglio il nuovo ospedale. Sono sicuro che Ferrovie dello Stato investirà su questa zona, sono previsti a breve investimenti importanti. Sospinta dalla Lega al Governo l’azienda si spingerà sul trasporto merci, anche perché non siamo ancora ai livelli degli altri Paesi europei quanto a trasporti su rotaia». Morelli ha condiviso anche l’impegno per ampliare l’A1 ad una quarta corsia: «Al ministero dei trasporti sicuramente penseremo a Piacenza».