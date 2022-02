«Intervenire sui prezzi della filiera di produzione del latte, no a speculazioni». A chiederlo Forza Italia Piacenza, in una nota stampa a firma del senatore Enrico Aimi e del responsabile regionale agricoltura di Forza Italia Emilia-Romagna, il piacentino Leonardo Bersani. «L’attuale situazione economica nazionale degli allevamenti di bovini da latte è molto critica in conseguenza di una remunerazione del prodotto che non copre le spese di produzione: prezzo 40 centesimi al litro, costo 46. Gli aumenti dei costi energetici, in particolare quelli dell’elettricità, del gasolio, e dei mezzi di produzione (mangimi, cereali e soia), ha determinato una situazione non più sopportabile dagli allevatori italiani. Tante aziende agricole hanno fatto ingenti investimenti per migliorare la qualità del latte a beneficio dei consumatori e per aumentare il benessere degli animali stessi. Si è addirittura dato impulso ad una più efficiente gestione economica dei reflui, che oggi vengono gestiti nelle aziende per produzione di biogas e concimi organici riducendo così anche l’inquinamento. Proprio oggi la Coldiretti ha organizzato una manifestazione a livello nazionale per sensibilizzare i consumatori su questa problematica che mette a rischio la sopravvivenza di un settore molto importante, con un indotto che vale miliardi di euro. Piacenza ha ospitato quella regionale che ha avuto notevole successo».

«Forza Italia - prosegue la nota - è da sempre molto attenta alle esigenze del settore agricolo italiano, alle eccellenze del territorio e agli imprenditori del settore che per capacità riscuotono ammirazione da parte di tutti i colleghi europei. Per rappresentare la situazione critica del settore lattiero caseario presso gli organi di Governo, il responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura degli Azzurri, Leonardo Bersani, si è recato a Roma dove ha incontrato il senatore Enrico Aimi e l’onorevole Raffaele Nevi, vicepresidente della Camera dei deputati e Responsabile Nazionale del Settore Agricoltura di Forza Italia».

«Durante l’incontro - concludono - è emerso che in Europa il latte viene mediamente venduto a 50 centesimi il litro, ben oltre i 40 pagato oggi in Italia, circostanza che all’estero consente a questo settore strategico di sopravvivere, evitando crisi e chiusure. L’Italia deve mantenere la sua alta qualità e competitività, compiendo ogni sforzo per soddisfare una produzione di latte che soddisfi il fabbisogno nazionale».