Italexit, la candidata Erica Romani a Piacenza

Erica Romani, candidata Italexit nel collegio 1 uninominale e capolista plurinominale al Senato (collegio che comprende Reggio Emilia, Parma e Piacenza) parteciperà all'incontro che si svolgerà a Piacenza martedì 13 settembre alle ore 21 presso l'officina del Gatto Matto in via Jacopo da Pecorara 3. Romani incontrerà iscritti, simpatizzanti e gli elettori che vorranno conoscere nel dettaglio il programma politico di Italexit rispondendo a tutte le domande che le saranno sottoposte.

Durante la recente conferenza stampa che si è svolta a Bologna, Romani ha focalizzato l'attenzione su lavoro ed economia. «Ogni candidato di Italexit ha un proprio lavoro, una propria professione, non si espone per cercare un posto al sole o una poltrona, si espone rischiando di perdere un lavoro perché occorre portare nel parlamento la voce delle persone vere, quelle che conoscono il significato di lavorare, quelle per le quali l’aumento del prezzo del pane, del latte e della benzina significa faticare ad arrivare a fine mese. Dal Parlamento fino ad oggi nessun provvedimento per il rincaro dei prezzi su cibi, bollette, vita quotidiana. Il rincaro è iniziato lo scorso anno, prima della guerra in Ucraina eppure nessun provvedimento è stato fatto. Nessun provvedimento per i cittadini in difficoltà, nessun provvedimento per le nostre aziende, artigiani, e piccole imprese che rischiano di chiudere». «Sono stati velocissimi a chiuderci in casa, agli arresti domiciliari durante la pandemia, con un Dpcm dalla sera alla mattina, mentre sono latitanti nell'emanazione di provvedimenti che salverebbero i cittadini e il Paese. Un Paese che rischia seriamente la morte del sistema economico: imprenditori, artigiani saranno cannibalizzati tra banche ed Agenzia delle Riscossioni mentre cercano ancora di mettersi in pari con le tasse dell’anno pandemico 2020. È giunto il momento di cambiare le sorti del nostro Paese salvandolo perché non c'è più tempo: è necessario svestirsi dei privilegi e dei preconcetti, riappropriarci del nostro Stato, ascoltare le esigenze dei nostri territori, dare loro voce attraverso la politica, portare la vita vera dentro i palazzi del potere, solo Gianluigi Paragone, il leader fondatore del partito Italexit che i sondaggi danno in costante crescita, ha scelto “Io non dimentico” fra i principali slogan che svettano nei manifesti elettorali affinchè per non dimenticare che «sono tutti parte della medesima agenda Draghi che ha portato il Paese al tragico stato attuale». «Sia il centrodestra che il centrosinistra vogliono infatti proseguire con l’agenda Draghi, Giorgia Meloni compresa, mentre Giuseppe Conte cerca di smacchiare quello che ha fatto nei suoi governi». «Il leader della Lega Salvini non faccia la verginella con il suo slogan “io credo”, perchè non attacca», evidenzia paragone, «i ministri Lamorgese e Speranza c’erano in entrambi i governi di cui ha fatto parte».