"Italia sovrana e popolare" a confronto sulla sanità a Roveleto di Cadeo

La sezione di Piacenza di Italia Sovrana e Popolare ha organizzato per giovedì 8 settembre un incontro sull’attualissimo tema "Quale futuro per le politiche della sanità?". All’evento interverranno il dottor Daniele Giovanardi, medico e candidato al Senato della Repubblica ed Elisa Zerbini, candidata piacentina alla Camera dei Deputati. L’incontrò si terrà presso l’hotel “Le ruote” di Roveleto di Cadeo alle ore 19,30 con la possibilità di cenare in loco (per prenotazioni 346-586994).