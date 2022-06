«Nuovo ospedale? Non solo voglio costruirlo, ma farlo in tempi brevi»

«Voglio essere molto chiara perché è una delle cose che mi dispiacciono molto, perché ho sentito parecchie persone dire che io non voglio costruire il nuovo ospedale; non solo lo voglio costruire, ma lo voglio costruire in tempi brevi. Il problema di quell'area è che hanno avuto 5 anni per averla disposizione e dopo cinque anni l’area non c'è, perché in questo momento non è in disponibilità»

A parlare la candidata a sindaco del centrosinistra, Katia Tarasconi, quinta ospite della diretta di approfondimento politico dedicato all'appuntamento alle urne del prossimo 12 giugno. Uno spazio dedicato a proposte e punti di vista dei concorrenti alle amministrative 2022 del comune di Piacenza - sei complessivamente in corsa per la guida di palazzo Mercanti - intervistati dai giornalisti Matteo Marchetti e Filippo Mulazzi.

CANDIDATI IN DIRETTA - RISPONDE KATIA TARASCONI

Tra gli argomenti più dibattuti della campagna elettorale il nuovo ospedale, nella proposta di Tarasconi - favorevole alla costruzione, come ribadito sopra - da destinare ad un’altra zona. «C'è già un'area all'interno della tangenziale, edificabile, di metratura praticamente identica a quella che è stata selezionata, non ha problemi idraulici, quindi dal mio punto di vista è un velocizzare l'iter per arrivare prima ad avere l'ospedale». Necessario anche perché «non siamo in grado di attirare dei professionisti in un luogo che non sia consono alla medicina moderna».

Tra i temi affrontati anche il trasferimento del terminal degli autobus: «Non è possibile al momento e allo stato di fatto, è un lavoro che si deve fare e che avrà dei tempi di realizzazione, ma l'intento è assolutamente quello di tornare al progetto originario di Borgo Faxhall affinché li arrivino le corriere. Poi c’è una struttura meravigliosa che va rimessa a posto, l’ex Berzolla, e credo che lì – sempre parlando di futuro – si possa fare un pensiero ad un’area per i giovani, come succede in altre città».

La conversazione ha toccato anche il destino di piazza Cittadella - «Non vedo per quale motivo con un progetto esecutivo approvato, non si debba fare il parcheggio interrato» - l’impiantistica sportiva, lo smart working e la qualità dell’aria, dai mezzi pubblici gratuiti per gli over 65 alla piantumazione in città «di 5.000 alberi all'anno, per un totale di 25.000 nell’arco di cinque anni». Nel programma della candidata anche l’introduzione dello “spazzino di quartiere”: «Una persona che si prenda cura di una zona può anche essere una sentinella e capire e vedere se c'è qualcosa che non va».

