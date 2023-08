L’addio ad Alberoni, Foti: «Se ne è andato un illustre piacentino»

«Come tanti hanno rimarcato in queste ore, il professor Francesco Alberoni, di cui sono noti apprezzamento e stima in ambito nazionale ed internazionale nel mondo accademico e non solo, mai ha rinnegato le proprie origini. Il sincero cordoglio per la sua dipartita non può non accompagnarsi alla considerazione che se ne è andato anche un illustre piacentino». Lo scrive in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, rimarcando che «nel ricordare la scomparsa di uno studioso della sagacia di Alberoni, che tanto ha scritto della evoluzione della società italiana, pare doveroso rimembrare anche il suo impegno civico, quale capolista di Fratelli d’Italia collegio nord-ovest, alle elezioni europee del 2019. Una candidatura realmente di servizio - spiega Foti - scevra da dogmi ideologici, frutto del convincimento del professore Alberoni di come il partito di Giorgia Meloni potesse essere il migliore interprete della società italiana». «Quella del professor Alberoni sarà un’assenza che peserà, eccome, alla cultura nazionale ed internazionale, che tuttavia potrà trovare nei suoi scritti e nelle sue lezioni, utili insegnamenti per interpretare ed affrontare al meglio il futuro», conclude Foti.