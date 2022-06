«L’autonomia conviene a Piacenza. E' ora di rimetterci mano»

A sostegno della candidatura di Massimo Polledri al consiglio comunale di Piacenza è intervenuto anche Roberto Castelli, che nel pomeriggio di mercoledì 1 giugno ha partecipato all'incontro organizzato presso il bar Centrale di via San Donnino. Presente anche Matteo Rancan, capogruppo della Lega in Regione.

Autonomia e Libertà è il movimento culturale che si sta diffondendo molto velocemente per portare avanti la volontà dei cittadini lombardi, veneti e anche emiliani che hanno scelto l’autonomia, un tema quello del federalismo che ha scaldato il pubblico presente e che rimane un valore forte per i militanti Lega che dalla nascita del partito lo sostengono. «Ai piacentini - ha detto Polledri - costa 2mila e 500 euro all’anno la scelta di non essere autonomi, credo che sia il momento di passare ai fatti e continuare nel percorso avviato, ma archiviato per chissà quale motivo, dal governo».

«Quando ero al Senato, Massimo Polledri mi ha sempre spronato - ha sottolineato Castelli - una ne faceva e cento ne pensava, ma siamo sempre stati uniti nel portare avanti l’indipendenza economica e fiscale. Ho fondato Autonomia e Libertà per fare in modo che la voce dell’autonomia e del federalismo possa andare avanti e per indirizzare la politica di quel grande partito che è la Lega».

È intervenuto anche il consigliere regionale dell’Emilia-Romagna Simone Pelloni: «I territori - ha detto - possono essere molto più efficaci rispetto alle azioni e ai servizi ma anche maggiormente responsabilizzati, contribuendo allo sviluppo. Questo ci ha sempre uniti all’interno della Lega ed è dimostrazione che è un valore fondante è prioritario».

Infine è intervenuto anche il consigliere regionale della Lombardia Roberto Mura: «Oltre 5000 persone nel 2017 hanno votato per l’autonomia in Lombardia e Veneto, partiamo da quello che c’è già, una volontà espressa col voto. Libertà è anche espressione della propria identità. Questi sono i valori del movimento culturale Autonomia e Libertà, e vogliamo portarli avanti».