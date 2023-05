«L'Emilia-Romagna la regione con più consumo di suolo nelle aree alluvionali»

«L'alluvione del maggio 2023 lascia sulla regione Emilia Romagna un'impronta indelebile, con conseguenze che rischiano di durare ancora per molto tempo. Uno dei settori maggiormente colpiti è quello del consumo del suolo, che si è trovato ad affrontare un ulteriore pressione dovuta alla necessità di ricostruire e riparare le infrastrutture danneggiate dall'evento alluvionale. La regione Emilia Romagna è da tempo sottoposta ad una forte pressione antropica, sia a causa della presenza di grandi centri urbani, sia per la presenza di numerose attività economiche di tipo industriale e agricolo». Lo scrive Sinistra Italiana.

«Questo ha portato a un rapido consumo del suolo, con una crescita costante delle aree destinate ad uso residenziale, commerciale e produttivo. Secondo i dati pubblicati dall’ultimo rapporto governativo dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) la regione che ha più esercitato consumo di suolo nelle aree alluvionali è proprio l’Emilia Romagna; le aree a pericolosità idraulica della zona colpita dall’alluvione di maggio sono numerosissime, quella del Ravennate lo è totalmente, questo fa comprendere che in caso di eventi metereologici eccezionali mai registrati negli annali non si salva quasi nulla del territorio colpito. Con la legge urbanistica del 2017 - scrive il coordinamento Sinistra Italiana Piacenza - la giunta regionale emiliano-romagnola teoricamente vagheggiava una delimitazione di consumo di suolo per nuove costruzioni al 3%, ma con le numerose deroghe si constata, dati alla mano, che nel solo ultimo biennio è terza dopo Lombardia e Veneto. Sinistra Italiana a quel tempo, pur facendo parte della maggioranza in Consiglio regionale con il suo capogruppo, non votò quella legge con la considerazione, avallata nei fatti, che il 3% così pensato non avrebbe limitato il consumo di suolo e nella migliore delle ipotesi ne avrebbe soltanto mantenuto le stesse dimensioni degli anni precedenti. L'alluvione del maggio 2023 ha ulteriormente aggravato la situazione, mettendo a nudo i limiti del modello di sviluppo adottato fino ad oggi. Infatti, l'evento ha colpito soprattutto le aree urbane, dove il consumo del suolo ha raggiunto livelli critici, impedendo alle acque di defluire in modo naturale e causando ingenti danni a persone e cose».

«Le principali criticità legate al consumo del suolo in Emilia Romagna possono essere riassunte nei seguenti punti: aumento delle aree edificate: la crescita costante delle infrastrutture e delle attività produttive ha portato ad un'espansione indiscriminata delle aree edificate, riducendo la superficie agricola disponibile e impattando negativamente sull'ambiente naturale; mancanza di piani urbanistici adeguati: alcuni comuni della regione hanno ancora piani urbanistici obsoleti, che non tengono conto delle moderne esigenze di sviluppo sostenibile e che non prevedono sufficienti aree verdi e parchi pubblici; mancanza di politiche per il recupero del suolo: il suolo consumato dovrebbe essere recuperato e riqualificato, ma spesso non sono presenti politiche o incentivi adeguati per favorire questo processo. Per contrastare il fenomeno del consumo del suolo, sono necessarie alcune azioni di fondamentale importanza». «Tra queste, - dicono - si possono individuare le seguenti: promozione di un'urbanistica sostenibile: i piani urbanistici devono essere rivisti e adeguati alle moderne esigenze di sviluppo sostenibile, che prevedono una maggiore attenzione all'ambiente e alle aree verdi; incentivazione del recupero del suolo: è fondamentale promuovere politiche e incentivare i privati ad investire nella riqualificazione delle aree consumate, al fine di ridurre la pressione sul territorio non edificato; adozione di tecniche di costruzione a basso impatto ambientale: gli edifici devono essere costruiti adottando tecniche a basso impatto ambientale, in modo da ridurre l'impatto delle attività umane sul suolo e sull'ambiente».

«La condizione del consumo del suolo in Emilia Romagna dopo l'alluvione del maggio 2023 è critica, ma ci sono strade percorribili per contrastare questo fenomeno. Promuovendo un'urbanistica sostenibile, incentivando il recupero del suolo e adottando tecniche di costruzione a basso impatto ambientale, è possibile ridurre la pressione antropica sul territorio e garantire un futuro più sostenibile per la regione. E’ sperabile un’inversione di tendenza? - si chiedono -La nuova Giunta regionale, dove Sinistra Italiana non è più rappresentata, con il suo presidente e il neo vice-presidente che ha sostituito Elly Schlein eletta in Parlamento, è chiamata a raggiungere questi obiettivi e garantire un futuro migliore per le nuove generazioni».