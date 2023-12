«La Giunta dal suo insediamento ha danneggiato l’economia dei cittadini»

«Da circa un mese è stata resa nota la volontà da parte della Giunta comunale di aumentare le tariffe dei parcheggi. I militanti di Piacenza Tricolore impacchettano i parcometri della città, per ricordare ai piacentini l'ennesimo "regalo" di Natale da parte del centrosinistra». «Non contenti dei precedenti aumenti - si legge nella nota del movimento - come Irpef e biglietti del bus, la Giunta Tarasconi ci regala l'aumento delle tariffe orarie dei parcheggi nella quasi totalità della città. Un provvedimento che, a pari della doppia multa, incentiva ulteriormente Gps, l'ex Piacenza Parcheggi, che tra le altre cose si occuperà anche della realizzazione del parcheggio nuovo di Piazza Cittadella. L'aumento viene giustificato come tampone al previsto crescente costo di realizzazione dell'infrastruttura. Di fatto, saranno come sempre i piacentini a risentirne. L'amministrazione, dal suo insediamento, ha sempre intrapreso decisioni a danno dell'economia dei cittadini. Come Piacenza Tricolore contrasteremo sempre le azioni politiche volte a far cassa a scapito dei contribuenti, in un momento di grave difficoltà in cui a stento si sta tentando una ripartenza».