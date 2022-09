«La violenza patriarcale nasce dal presupposto del diritto a possedere la donna. Questo va sradicato»

«Quello della violenza sulle donne è un problema strutturale da affrontare con tutti gli strumenti possibili, da quelli normativi rafforzando le risposte giudiziarie, fino alla formazione delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria riguardo la specificità di come si può lavorare per non lasciare sole le donne, ma anche per prevenire e sapere valutare attentamente i rischi che le donne corrono».

Così Elly Schlein - vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e candidata alla Camera per il Pd alle prossime elezioni - a margine del suo intervento a Piacenza nel pomeriggio del 7 settembre: ai giardini Merluzzo ha infatti partecipato a un incontro organizzato dal Pd di Piacenza a fianco della candidata piacentina Beatrice Ghetti. Incontro che è stato aperto dal sindaco Katia Tarasconi che ha definito entrambe come «donne con la D maiuscola».

Ancora sul tema della violenza sulle donne, tornato alla ribalta proprio poche ore dopo un'altra aggressione a sfondo sessuale avvenuta in centro a Piacenza ai danni di una 20enne (e per la quale la polizia ha denunciato un minorenne egiziano), Elly Schlein ha aggiunto: «Serve anche fare un lavoro culturale, un investimento forte nell'educazione alle differenze, sia nelle scuole che nelle pubbliche amministrazioni. La violenza patriarcale nasce dal presupposto, sbagliato, di un diritto al possesso del corpo della donna; questo va sradicato, oppure rischiamo di agire sempre in difensiva e tardi».

«Tassello importante - ha ribadito la vice di Stefano Bonaccini - è poi il sostegno economico, che in Emilia-Romagna c'è da tempo, ai centri anti violenza, fondamentali sia per un lavoro di sensibilizzazione e prevenzione, quanto per un lavoro di supporto effettivo alle vittime delle violenze. A tutto ciò si aggiunge anche un lavoro in Regione direttamente sugli uomini maltrattanti. Insomma bisogna agire su tutti i fronti, anche perché spesso le violenze si sviluppano in ambito domestico e dobbiamo quindi facilitare l'emersione delle denunce. Questo lo possiamo fare soltanto se sosteniamo anche l'emancipazione economica delle donne».

Parlando poi di ambiente, Elly Schlein spiega come «la conversione ecologica sia irrimandabile. Dobbiamo ascoltare la scienza e chi ha più competenze di noi. Sappiamo ormai da decenni quali sono le cause dell'emergenza climatica e anche dell'impatto devastante che stanno già avendo concretamente non solo sull'intero pianeta ma anche su settori economici. Pensiamo all'agricoltura colpita da grandi gelate e dalla siccità. Il clima è impazzito e dobbiamo ristabilire un equilibrio. Noi abbiamo messo a programma un grande investimento sull'energia pulita e rinnovabile con 85 gigawatt che è anche quello che chiedono le imprese del settore elettrico. Questo significa creare 500mila posti di lavoro e sfruttare il potenziale del nostro Paese. Inoltre è importante anche fare una legge sul clima che possa accompagnare, settore per settore, nell'innovare i processi e ridurre le emissioni, senza trascurare ovviamente l'efficientamento energetico per ridurre le bollette: oggi è una necessità assoluta dato il caro energia sul quale servono risposte immediate».