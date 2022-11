Giada Ferrari è il nuovo segretario della Lega di Castelsangiovanni

Nei giorni scorsi, presso la sede di Castelsangiovanni, si è tenuto il congresso della Lega Salvini Premier, in presenza del capogruppo in regione e Commissario Emilia Matteo Rancan e consigliere regionale Valentina Stragliati, che ha visto l'elezione all'unanimità in qualità di segretario della diciottenne Giada Ferrari e dei membri del consiglio direttivo Donatella Viola, Elena Galli, Sergio Ferrari e Vittorio Pozzi.

«Sono entrata in Lega nel 2018, quando avevo solo 14 anni. In questi anni ho avuto l’opportunità di impegnarmi sul territorio in qualità di militante ed ora è un onere ed un onore per me essere eletta Segretario di Sezione. Ricevere la fiducia della mia squadra è tanto gratificante quanto impegnativo: la presenza costante sul territorio è fondamentale affinché i cittadini possano considerare la politica non un concetto lontano e astratto ma un organo sempre più vicino. Il lavoro non manca e tantomeno la passione e la voglia di fare, caratteristica che accomuna i militanti della Lega. A tal proposito ringrazio i nostri eletti Valentina Stragliati, Elena Galli e Corrado Pozzi, impegnati in prima linea insieme al commissario regionale Matteo Rancan, nostro punto di riferimento». La giovane Ferrari ha ringraziato l’ex segretario Donatella Viola, «tutto il lavoro svolto fino ad ora: so di poter contare su di lei. Sono pronta per questa nuova avventura che affronterò con coraggio, grinta, dedizione, consapevole delle difficoltà ma allo stesso tempo sicura di avere al mio fianco la squadra unita e volenterosa della Lega».

Il referente uscente, Donatella Viola, augurando al segretario neo-eletto buon lavoro, ha assicurato la propria attiva collaborazione. «Buon lavoro a Giada, giovane segretaria della sezione, e a tutto il suo direttivo. Sono sicuro che riuscirà a lavorare bene per il territorio, preparando al meglio la competizione elettorale castellana del 2024. La lega è quel partito che punta sui giovani, e Giada ne è una delle dimostrazioni tangibili. Le parole d'ordine del nostro movimento sono serietà, capacità e concretezza, questo vogliamo per il futuro dei piacentini», ha commentato Matteo Rancan, capogruppo del gruppo Lega in Regione Emilia Romagna e Commissario Lega Emilia. «Con l’elezione di Giada Ferrari a Segretario della Sezione Lega Passioni di Castel San Giovanni abbiamo voluto dare un segnale di rinnovamento dando spazio a una giovane militante in gamba, competente, motivata e appassionata, in Lega da quando aveva 14 anni. Ringrazio Donatella Viola per l’ottimo lavoro svolto e per la disponibilità accordata alla Sezione. É doveroso dare spazio e voce a volti nuovi dando loro possibilità di crescere in ambito politico e amministrativo», ha concluso Valentina Stragliati.