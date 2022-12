Luca Zandonella nuovo segretario provinciale della Lega

È Luca Zandonella il nuovo segretario provinciale della Lega. Con 88 voti a suo favore, contro i 27 per Carlo Segalini, il consigliere comunale del capoluogo (ex assessore alla sicurezza nella Giunta Barbieri), prende le redini locali del partito, succedendo al sindaco di Cortemaggiore Luigi Merli. Si è tenuto nel pomeriggio di domenica 18 dicembre il congresso provinciale di Piacenza presso il Park Hotel: potevano votare soltanto gli iscritti del partito.

«Ringrazio per la fiducia i militanti – ha detto Zandonella -. È stato un bel momento di confronto interno, dove gli iscritti si sono potuti esprimere sul futuro della Lega a livello locale. Ora bisogna tirarsi su le maniche per tornare operativi e attrattivi sul territorio, lavorando in mezzo alla gente, insieme al direttivo provinciale ed a tutti gli eletti».

Nel direttivo sono entrati Denis Bricchi, Eugenio Barbieri, Davide Garilli, Gianmaria Pozzoli, Stefano Rancan, Elena Grilli, Massimo Polledri, Michele Casella, Manuel Ghilardelli e Giampaolo Maloberti. Presenti al congresso anche la consigliera regionale Valentina Stragliati, la senatrice Elena Murelli e Pietro Pisani, già senatore della Lega. Ha presieduto il congresso il capogruppo e commissario della Lega Emilia Matteo Rancan che si è congratulato con il segretario neoeletto. «Buon lavoro e complimenti a Luca Zandonella che conosco da tanto tempo e so che, come sempre ha fatto, si impegnerà al massimo per raggiungere gli obbiettivi sul territorio. Il congresso è stato molto partecipato, sintomo della voglia di ripartenza. La Lega, come detto, riparte dai territori e si struttura per affrontare le sfide del prossimo futuro. Sono sicuro che Luca farà lavorerà al meglio creando coinvolgimento e partecipazione, fondamentali per la crescita del nostro movimento», ha concluso Rancan.

SALVINI: «BUON LAVORO AI MILITANTI E AI NUOVI SEGRETARI»

Continua la stagione congressuale della Lega. Dopo l’elezione di Roberto Salati a Reggio Emilia, Elena Maccanti a Torino, Antonella Mungari a Crotone e Ottavio Curtarello a Ferrara oggi è stata la volta di Nicola Pettenuzzo a Padova, Paolo Borchia a Verona e Luca Zandonella a Piacenza. «Sono orgoglioso di un movimento che discute – è il commento di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega - vota, elegge. Sono segnali importanti di democrazia e di vitalità. Buon lavoro a tutti i militanti che in una domenica pre-natalizia hanno speso il loro tempo e le loro energie per la nostra Lega e buon lavoro ai nuovi segretari provinciali».