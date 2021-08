Liberali: «I comuni piacentini accolgano i profughi afghani»

«I comuni piacentini si distinguano nell’aderire all’appello nazionale dell’Anci in favore dell’accoglienza dei profughi afghani, abbandonati al loro previsto destino da un Occidente che ha tradito la fiducia di un intero popolo». È questo l’appello che l’Associazione dei liberali piacentini rivolge ai nostri Comuni e in particolare ai Servizi sociali degli stessi in un comunicato nel quale aggiunge che l’associazione sta prendendo contatto con organizzazioni nazionali del settore per sapere quali siano le più immediate esigenze del martoriato popolo.