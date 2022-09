«Noi moderati garantiremo rigore e stabilità al prossimo Governo»

«Unire i cespugli del centro italiano». Pierpaolo Gallini, referente piacentino di “Cambiamo con Toti”, ha tenuto a battesimo, insieme ai parlamentari uscenti Marco Marin e Gaetano Quagliariello, la presentazione della lista “Noi Moderati”, la compagine centrista della coalizione del centrodestra unito. Al suo interno sono contenute diverse forze: il movimento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’Udc di Lorenzo Cesa, “Noi con l’Italia” di Maurizio Lupi, “Coraggio Italia” del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. «È un raggruppamento di realtà piccole – precisa Gallini - che rappresenta una scommessa per il futuro, per creare veramente una proposta politica nuova. Se gli elettori saranno lungimiranti, e vedranno i valori rappresentati da questa lista, potremmo seminare qualcosa di importante».

Il veneto Marco Marin, deputato uscente, campione olimpionico di scherma, non si è ricandidato. «Abbiamo rimarcato – ha detto - la nostra appartenenza al centrodestra, non ci piace essere considerati "piccoli". Vengo da uno sport come la scherma, mi arrabbiavo quando ci chiamavano “sport minore”. Il sacrificio che mettevo io era superiore rispetto a quello degli atleti degli sport più seguiti. Nel centrodestra non c'è il partito unico, ma siamo più forze diverse che si uniscono con una proposta comune. Questo centrodestra ha una pluralità di offerta e non è un partito unico come il Pd nel centrosinistra». Marin ha rimarcato l’importanza dell’ala moderata. «I nostri valori sono più saldi, europeisti, atlantisti. Infatti avevamo sostenuto Mattarella e Draghi, perché sono le due figure più importanti della politica italiana».

Alla presentazione della lista presso la sede di via Molineria San Giovanni, era presente anche la candidata piacentina Luciana Meles che «metterà a disposizione la sua esperienza», in passato è stata anche consigliera di quartiere a Piacenza. Anche il presidente degli “Europei-Liberali” Francesco Patamia è candidato. Con lui Francesco Coppi di Mirandola, piacentino d’origine (di Castelsangiovanni), dirigente nazionale di “Noi con l’Italia” di Maurizio Lupi. «È un simbolo nuovo ma che contiene molte esperienze – ha sintetizzato un’altra candidata, Francesca Gambarini - sia a livello nazionale che locale. I leader sono tutti amministratori che hanno dimostrato di saper governare». «Speravamo che Draghi finisse il suo lavoro – ha concluso il senatore uscente Gaetano Quagliariello, che non si ricandida - la campagna elettorale in estate danneggia tutti, solo il 10 per cento degli italiani sta seguendo la politica. Noi moderati dobbiamo garantire rigore e stabilità, controlleremo i conti del prossimo Governo. E serve rappresentatività ai territori».