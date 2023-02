Nuove telecamere a Fiorenzuola, Lega: «Avanti con gli investimenti nella sicurezza»

A seguito della decisione dell'amministrazione comunale di Fiorenzuola di investire nuove risorse per l'implementazione di telecamere, che saranno installate nel mese di febbraio, intervengono il segretario provinciale della Lega Luca Zandonella, l'assessore del comune di Fiorenzuola d’Arda Elena Grilli ed Andrea Pezzani, segretario della sezione locale del Carroccio : "Come già successo in altri comuni del piacentino, dove governa la Lega insieme al centrodestra si procede a forti investimenti in sicurezza. Grazie all'attenzione di Sindaco e giunta, arriveranno ben 14 nuove telecamere, tra cui quelle di lettura targhe collegate in tempo reale alle centrali operative delle Forze dell'Ordine, posizionate in punti strategici del comune. La videosorveglianza è un importante strumento per migliorare la sicurezza quotidiana ed è sempre più fondamentale per le indagini di uomini e donne in divisa: tanti fatti di cronaca nera dimostrano quanto sia utile avere le immagini a disposizione e, inoltre, l'installazione è utile anche per fini preventivi. Destinare quindi risorse totalmente comunali a questa implementazione fa ben capire come all'amministrazione comunale di Fiorenzuola stia a cuore la sicurezza dei suoi cittadini: per la Lega questo è sempre tra le priorità nell'azione di governo ed i fatti, anno dopo anno, continuano a dimostrarlo, a differenza di chi ha sempre snobbato questi aspetti"