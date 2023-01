Segreteria Pd, otto sindaci piacentini con Bonaccini

Sono otto i sindaci piacentini che appoggiano la corsa di Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Il governatore della Regione Emilia-Romagna può contare sul sostegno, oltre che del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, anche di Filippo Zangrandi (Calendasco), Christian Poggioli (Farini), Lorenzo Burgazzoli (Piozzano), Giuseppe Sidoli (Vernasca), Antonio Vincini (Lugagnano), Luca Quintavalla (Castelvetro) e Piero Rebolini (Zerba).

Nel lungo elenco di amministratori locali italiani che sostengono la sua candidatura - spicca la folta presenza di rappresentanti emiliano-romagnoli e toscani - anche un pezzo dell’Amministrazione Tarasconi. Con lui il vicesindaco Marco Perini e gli assessori Christian Fiazza e Mario Dadati, oltre alla presidente del Consiglio comunale (ed ex assessore regionale) Paola Gazzolo. In corsa contro Bonaccini per la guida del partito anche la piacentina Paola De Micheli (deputata e consigliera comunale nel capoluogo), Elly Schlein e Gianni Cuperlo.