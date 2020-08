Peep, Fi: «Auguri di pronta guarigione ai feriti»

Il gruppo consiliare di Forza Italia ha appreso con costernazione e rammarico la notizia della «meschina aggressione subita dalle pattuglie di Polizia locale e Arma dei Carabinieri impegnate in preziose attività di prevenzione del contagio da Covid 19 ai Giardini del sole il 19 agosto». «Porgiamo fervidi auguri – spiegano i consiglieri Francesco Rabboni e Ivan Chiappa - di pronta guarigione ai feriti per fortuna in modo non grave nella viva speranza che tali malvagi atti di gratuita violenza verso coloro che svolgono la feconda missione di garantire a tutti noi una convivenza civile e rispettosa non accadano mai».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.