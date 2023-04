Piacenza Expo, arrivano i rinforzi per Cavalli: Erika Colla e Elisabetta Montesissa

Tanti soci, tanti equilibri da salvaguardare. Ma ora il quadro sembra completo. Giuseppe Cavalli rimarrà alla guida di Piacenza Expo, l’ente fieristico di Le Mose, ma non sarà più amministratore unico. Al suo fianco, Erika Colla (vicepresidente di Confindustria e titolare del noto caseificio di Cadeo) e Elisabetta Montesissa (direttore di Terranostra, la realtà di Coldiretti che rappresenta gli agriturismi). Si ritorna quindi ad una governance a tre: stop con l’uomo solo al comando. La decisione, presa dal socio di maggioranza, il Comune di Piacenza, verrà ratificata nei prossimi giorni. È il frutto di un compromesso tra il Partito Democratico - che voleva sostituire Cavalli, “reo” di essere un uomo proveniente dal mondo “liberale” (e scelto dalla Giunta Barbieri nel 2017) - e il sindaco Katia Tarasconi, che non voleva la sua rimozione. Un ritorno al passato, così, con la governance a tre, per cercare di accontentare il più possibile tutti.